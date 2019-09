Carlos A. Mannucci se quedó con el triunfo ante San Martín, en el estadio Mansiche, por la sexta jornada del Torneo Clausura.

La ‘Tricolor’ sabía que debía asegurar el marcador desde el primer tiempo para mantener la ventaja y así fue. El primer tiempo ambos equipos buscaron abrir el marcador, pero solo Osnar Noronha pudo concretar el primer gol del partido y darle así la victoria parcial a Mannucci.

No obstante, San Martín no se iba a quedar atrás con ese resultado y buscó igualar el marcador en todo momento, aunque con poco éxito. Incluso, el técnico ‘santo’ colocó a Flávio Gómez por Jefferson Portales, a pocos minutos de concluir la primera parte y no se equivocó, pues estuvo muy cerca de anotar el empate, pero no lo logró.

Para el descuento, el plantel ‘santo’ se mostró más desesperado por concretar el gol, lo que provocó que se cometieran reiteradas faltas y aparecieran las tarjetas amarillas. Por su parte, Mannucci supo cómo cerrarse en la defensa, evitando cualquier situación de peligro en el campo.

Para los minutos extras se dio la única expulsión de Yamir Oliva, tras pelearse en el campo a solo segundos de que se diera el final del partido.

El próximo encuentro de los ‘santos’ será ante Melgar, en condición de local, el siguiente sábado; mientras que el plantel trujillano recibirá a Unión Comercio el próximo domingo.

Comentarios