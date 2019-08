Los ganadores de las primeras medallas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Gladys Tejeda Pucuhuaranga y Christian Pacheco Mendoza, fueron reconocidos en Huancayo con el Sol Libertario de Junín que es la máxima distinción de esta región.

Además, los laureados fondistas de Junín recibieron de manos del gobernador regional (e) de Junín, Fernando Orihuela Rojas, 15,000 soles cada uno por ganar las primeras dos medallas de oro en la prueba de maratón 42 kilómetros 195 metros.

Los deportistas que deslumbraron con su fortaleza y preparación en las maratones de damas y varones, fueron ovacionados por una multitud de personas de toda edad durante un recorrido que realizaron por la céntrica calle real de la ciudad Incontrastable. “La verdad estoy muy agradecida con toda la gente, con todos los organizadores y con todas las instituciones educativas, los niños y las niñas que son el motivo para seguir adelante, y yo estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí con toda mi gente y celebrar la medalla de oro”, expresó la atleta Gladys Tejeda.

Miles de personas dieron la bienvenida a estos dos referentes del fondismo nacional, quienes en el camino firmaron autógrafos y recibieron todo tipo de halagos y parabienes; el pasacalle multitudinario partió del estadio Castilla de El Tambo y culminó en la plaza Huamanmarca, donde se instaló un estrado. “Feliz que Huancayo me reciba de esta manera, la verdad no me esperaba esta recepción, pero ya estamos en Huancayo en la tierra que me vio nacer; este es el avance que estamos dando y a seguir entrenando para hacer quedar bien a Perú”, declaró el fondista Christian Pacheco.

Cabe indicar que, la Municipalidad Provincial de Huancayo, mediante Resolución de Alcaldía N° 280-2019, reconoció como hijo predilecto de Huancayo, al atleta Christian Pacheco y también con el mismo documento reconoció a la atleta Gladys Tejeda Pucuhuaranga, como Deportista Destacada.

Los laureados deportistas ahora iniciarán una nueva fase de preparación con miras a las olimpiadas de Tokio 2020, luego de su recuperación tras correr la maratón de 42 kilómetros 185 metros en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Comentarios