Por acuerdo de Concejo, se aprobó la adenda de prórroga de la vigencia del convenio de cooperación técnica no reembolsable entre el Banco de Desarrollo para América Latina – CAF, Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), para concluir el estudio de factibilidad del Corredor Vial Norte Sur de Trujillo.

En sesión extraordinaria presidida por el alcalde provincial Daniel Marcelo Jacinto se debatió brevemente este tema que al final fue votado por unanimidad, luego de las explicaciones legales que la sustenten e importancia de su ampliación.

El convenio fue suscrito en marzo del 2018, estableciendo la cooperación no reembolsable de la CAF por US$ 106,280 para sufragar el pago del estudio a cargo de consultora Target, del que solo falta el tercer entregable. Antes se hizo dos pagos, uno por US$ 21,240, al entregar 20% del avance del estudio, y el otro de US$ 41,480 con otro 40% de avance.

“El convenio venció en julio y su ampliación permitirá que la CAF pueda transferir el saldo para cancelar la entrega final del estudio del corredor vial”, dijo el burgomaestre.

Mediante oficio N° 0259-2019-TMT/GG, Transportes Metropolitanos, como organismo ejecutor, solicitó la aprobación de la adenda, con vigencia desde el 04 de julio del presente año al 03 de enero del 2020, la misma que tendrá ‘eficacia anticipada’.

La implementación del Corredor Vial Norte Sur tiene una longitud de 10.2 km, comienza a la altura de Senati, llegando hasta el óvalo La Marina. Para este objetivo se cuenta con un estudio de prefactiblidad y se debe recibir finalmente el estudio de factibilidad.

