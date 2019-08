Alcalde de la Provincia de Trujillo Daniel Marcelo Jacinto, recorrió el mercado La Hermelinda, a fin de constatar los avances de los comerciantes en cuanto al ordenamiento y seguridad de sus puestos, durante los últimos días.

“Veo que hay avances significativos. Hay varios ingresos que recuerdo estaban llenos de ambulantes. Hoy, he visto que aún quedan, pero gran parte de ellos están libres y eso es tranquilizante para nosotros, porque por las condiciones de este mercado, ante un posible incendio, desaparecería”, indicó el alcalde de Trujillo.

En este sentido, felicitó a los dirigentes del centro, funcionarios de la comuna provincial y regidores que vienen acompañando estas diligencias, quienes están preocupados por solucionar este problema.

Junto a personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), Subgerencia de Salud, Policía Nacional del Perú (PNP) y el regidor Robert De La Cruz Rosas, Daniel Marcelo llegó hasta el referido lugar, para encontrarse con los dirigentes de dicha central de abastos, siendo éstos últimos quienes mostraron los trabajos realizados por ordenarse y mejorar sus servicios, así como aquellas zonas críticas que aún no se ponen a derecho.

Frente a esto, el burgomaestre de Trujillo indicó: “Con esta visita, queremos fomentar que se siga corrigiendo los errores. Vemos que hay zonas que están completamente tugurizadas, que se resisten al cambio. Si no solucionan los problemas que presentan, lamentablemente, vamos a tener que intervenir. Debido a los avances, tal vez no hablaremos de un cierre total del mercado, pero sí de las zonas que se resisten a las mejoras”.

Por otro lado, se ratificó en que la MPT no está en contra del trabajo, por el contrario, se quiere fomentar el crecimiento del mismo, pero no se permitirá que se haga daño a la ciudad, exponiendo así el gran problema de basura, extorsiones, drogadicción, alcoholismo, hasta trata de personas, problemas sociales que alberga el mercado La Hermelinda y que, según anunció la autoridad edil, no se seguirá permitiendo.

