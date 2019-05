El contrato con empresa tercerizadora de limpieza pública, Veolia, no va más en la ciudad de Trujillo, así lo anunció el alcalde provincial, Ing. Daniel Marcelo Jacinto, donde detalló la situación de este proceso contractual y qué medidas se vienen tomando para atender por completo el recojo de residuos en todo el distrito.

En ese sentido, el burgomaestre refirió que la comuna declara nulo el contrato con Veolia, ya que éste nunca debió suscribirse, por no contar con los recursos para pagar por el servicio.

“Hemos tenido conversaciones con la empresa y ellos han tomado la decisión de resolver el contrato de forma unilateral; pero no estamos de acuerdo con ello, sino en declararlo nulo, pues este proceso ha estado plagado de vicios. Éste es un contrato corrupto porque se ha fraguado una disponibilidad económica que no había, eso no es correcto.”, señaló el alcalde provincial.

Asimismo, indicó que a la fecha, la comuna edil adeuda a la empresa 5 millones 218 mil soles correspondientes al 2018, cuyo pago se encuentra en arbitraje; y 911 mil soles del año 2019. “Son casi 1 millón de soles al mes que no tendremos que pagar; es decir, el término del contrato nos va a beneficiar a todos los trujillanos.”, agregó el alcalde, Marcelo Jacinto.

De otro lado, comunicó que el servicio de limpieza estará nuevamente a cargo del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), a través del cual se están alquilando maquinarias hasta poder comprar nuevas, acción que no podía realizarse por estar vigente el mencionado contrato.

A la vez, reiteró al pueblo trujillano que tengan la tranquilidad de que el servicio va a continuar, no solo igual; sino, mejor. “Lo hemos demostrado en estos 40 días de gestión, en los cuales hemos recogido 15 mil metros cúbicos de residuos. Tenemos la capacidad de respuesta para atender de manera íntegra la limpieza de la ciudad”, dijo.

