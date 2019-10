Al concluir el tercer trimestre de gestión en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), el alcalde Daniel Marcelo Jacinto respaldó la labor que vienen realizando sus funcionarios de confianza, precisando que en la administración pública la evaluación es permanente y que este viernes se reuniría con ellos para analizar lo avanzado.

“Estoy respaldando a los gerentes al término de estos nueve meses, pero vamos a seguir evaluando a todas las gerencias”, expresó, mostrando sin embargo su molestia por el nivel de ejecución presupuestal alcanzado, lo que dijo tiene razones que se puede fundamentar.

Pensé llegar a setiembre con un 30% del gasto, pero hemos superado solo el 20% y no me alegra mucho porque eso genera críticas. Al final lo que vale son los resultados y estamos presionando a nuestros funcionarios sobre lo que deben hacer porque cuando vienen las críticas de la población está no va dirigida a ellos sino al alcalde, señaló.

Al referirse a la labor que se viene realizando en la gerencia de Transportes, indicó que este es un sector con muchos problemas en todo el país y que en Trujillo al comenzar la gestión encontraron informalidad en todos los niveles: micros, combis, autos colectivo y mototaxis.

La gerencia está adoptando importante medidas. Sé que es una lucha diaria y que se choca con grandes intereses. Todos los días se cuelga en las redes los operativos que el personal realiza para ordenar la ciudad, manifestó, seguidamente.

“Hemos pedido que se erradique la informalidad”, enfatizó y señaló como ejemplo que la empresa Nueva Cortijo operaba irresponsablemente con unidades que había vencido su antigüedad y sin tarjeta de circulación, pero tenían tanto dinero que pagaban el 50% de las papeletas que se le imponía y salían a circular.

