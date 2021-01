Las AFP y su impacto en el sueldo de miles de afiliados

El 2021 nos trae novedades en el sistema privado de pensiones – AFP. Desde el primero de enero, la tasa del seguro se incrementó en un 29% promedio. Hasta el 31 de diciembre del 2020 la tasa del seguro representaba el 1.35% de la remuneración del trabajador, para el 2021 y 2022 esa tasa ha incrementado en un 1.74%.

Cabe resaltar, que los aportes a las AFP, consta de tres conceptos, aporte obligatorio, comisión y prima de seguro. En suma, dependiendo de la comisión del afiliado, tendríamos un promedio de 12.9% sobre la remuneración del trabajador (tomando como referencia comisión por flujo). Ese porcentaje tendría un incremento de 0.39%, ascendiendo a 13.29% promedio a partir del 2021, vigente hasta el 2022.

“Veamos un ejemplo con las tasas mencionadas y cómo ello afectará a los afiliados. Hasta el 31 de diciembre, un trabajador afiliado por comisión por flujo con una remuneración de S/ 2000, aportaba por concepto de AFP un promedio de S/258 a partir del 2021 ese aporte se elevaría a S/266 promedio”, señaló el Dr. Otto Terry Ponte contador público y coordinador de la Escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo.

En definitiva, a mayor remuneración mayor será el aporte. Si lo vemos de forma individual, podríamos tal vez argumentar que no existe mayor diferencia en el aporte, pero, si tomamos en cuenta que son alrededor de 7.5 millones de afiliados, el importe adicional que llegaría a las aseguradoras ganadoras de la quinta licitación, conformada por Rímac Seguros, Pacífico Seguros, La Positiva y Ohio National, sería de varias decenas de millones al año. Recordemos que las tasas de las primas de seguros se realizan por licitación.

Es importante señalar que, por el contexto en que vivimos y la alta tasa de mortalidad que atravesamos producto de la pandemia, es un incremento que a todas luces se veía venir, puesto que este aporte de prima de seguro está relacionado a las coberturas de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio de sus afiliados.

“Tal vez el momento no sea el propicio para incrementar las tasas de seguros, pero las aseguradoras, en definitiva, no se iban a inmolar por sus afiliados. Esperemos que en el futuro estos procesos de licitaciones tengan una mayor apertura y se realice una verdadera competencia en el mercado, para que funcione la oferta y la demanda. ¿Acaso no buscamos el máximo beneficio para los afiliados?”, puntualizó el docente vallejiano.

La confirmación de la compra de vacunas contra el Covid-19, cuya aplicación debería masificarse en los próximos meses, y la reactivación económica del país como consecuencia de esta medida sanitaria, tendría que influir también en la regulación de la tasa, como sugiere el especialista.

