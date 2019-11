Debido a la creciente demanda mundial de frutas con importantes características nutricionales, entre enero y septiembre del 2019 la exportación de granada sumó más de US$ 69 millones 135 mil y presentó una variación positiva de 6% en comparación al mismo periodo del año pasado, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Esta fruta se adaptó muy bien a las condiciones climáticas del Perú, se siembra especialmente en suelos arenosos y posee una alta resistencia a la sal. La variedad más importante es la Wonderful, que se produce también en otros países como Israel, EE.UU., Grecia y Chile.

En los últimos años, el cultivo del también llamado ‘Rubí de las frutas’ se incrementó notablemente: en 2015 fueron alrededor de 12 mil toneladas, 2016 23 mil, 2017 26 mil y el 2018 más de 46 mil toneladas. Las regiones productoras más importantes fueron Ica, Arequipa, Lambayeque y Lima.

La Gerencia de Agroexportaciones del gremio empresarial indicó que la necesidad de fortalecer esta cadena a través de un trabajo de innovación, ingreso a nuevos mercados y participación en certámenes como el XXI Almuerzo Agroexportador y el Super Foods Summit, en el que se tocan temas importantes para productores y empresarios del sector.

De acuerdo a cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, entre enero y septiembre la granada tuvo como principal mercado Países Bajos (US$ 30 millones 767 mil) que pese a presentar una caída de -3%, concentró el 45% del total de los envíos.

En segundo lugar está Rusia (US$ 12 millones 195 mil) con una variación de 6%, seguido de EE.UU. (US$ 6 millones 371 mil), Reino Unido, Canadá, Arabia Saudita, Hong Kong, Emiratos Árabes y Egipto, por su crecimiento resaltaron EE.UU. (170%), Arabia Saudita (106%), Egipto (82%); y Líbano (47%) e Irak (586%) pese a importar granadas peruanas por menos de US$ 500 mil.

