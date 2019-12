Las exportaciones agrarias (tradicionales y no tradicionales) sumaron más de US$ 5 mil 467 millones entre enero y octubre de este año, logrando una variación positiva de 7.8% en comparación al mismo periodo del 2018 (cerca de US$ 5 mil 069 millones), reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Si bien la tasa de crecimiento es menor a la de años anteriores, Perú se consolida a nivel mundial como uno de los principales proveedores de alimentos debido a la alta calidad de su oferta, la diversificación de productos y el ingreso a nuevos mercados gracias a un trabajo de prospección comercial y levantamiento de barreras sanitarias en otros destinos; y el mejoramiento de las capacidades del productor y de todos los integrantes de la cadena.

A fin de sumar a esos objetivos y recogiendo las necesidades de los exportadores y productores, ADEX realizará en 2020 certámenes como el XXI Almuerzo Agroexportador, la X Convención de Capsicum, el Showroom Flowers of Peru, la Noche de Pisco, el III Congreso de Fortalecimiento de la Cadena de Maracuyá y la 12° edición de la Expoalimentaria, en los que se brindarán información sobre cultivos, inocuidad, sanidad, mercados y competitividad y se reforzará la parte comercial (contacto con compradores).

El agro tradicional (US$ 568 millones 014 mil) presentó un crecimiento de 1.6% y concentró el 10.4% del total. A pesar de que el café (casi US$ 459 millones) lideró el ranking, cayó -7.5%, otros fueron los demás azúcares de caña, lana sin cardar y melaza de caña.

De un total de 61 mercados, los que destacaron fueron EE.UU. (US$ 162 millones 715 mil) y Alemania (US$ 115 millones 173 mil), que de forma conjunta concentraron el 48.2%. Les siguieron Bélgica, Colombia, Suecia, Canadá, Italia, Reino Unido, Uruguay y Francia. De este top 10, solo EE.UU., Colombia y Francia cerraron en azul: 26.5%, 35.9% y 25.8%, respectivamente.

Las agroexportaciones con valor agregado sumaron casi US$ 4 mil 900 millones, concentrando el 89.6% y creciendo 8.6%. El Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade reveló que la oferta agro no tradicional llegó a 140 destinos, en primer lugar estuvo EE.UU. (US$ 1,653 millones 335 mil) que presentó una variación positiva de 22.1%. Otros fueron Países Bajos, España, Reino Unido, Ecuador, Chile, China, Colombia, Canadá y Alemania.

