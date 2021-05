ADEX: Mercados de colorantes naturales se dinamizarán este 2021

Las medidas de confinamiento por la pandemia redujeron las ventas de productos cosméticos, impactando negativamente en el rubro de colorantes naturales (insumos), sin embargo, se espera su dinamización este año debido a la apertura de los países y recuperación de la economía mundial, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

“El año pasado los despachos de colorantes naturales peruanos sumaron US$ 120 millones, registrando una contracción de -2%. Su fuerte demanda por parte de la industria de alimentos mitigó el impacto negativo de los menores requerimientos del rubro cosméticos”, detalló la coordinadora de Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, Lizbeth Pumasunco.

Agregó que este año se anticipa una tendencia positiva, no solo por las campañas de vacunación a nivel global y el levantamiento progresivo de la cuarentena, sino por los mayores pedidos de los consumidores de productos naturales y orgánicos.

“Debido a su alta concentración (65.3% del total) resaltaron los envíos de cochinilla y sus derivados a pesar de contraerse -6.8%. Les siguió el achiote y sus derivados con -0.7%; los demás colorantes se incrementaron 15.1%”, puntualizó Pumasunco.

La cochinilla y sus derivados (laca de carmín y carmín de cochinilla) se exportaron primordialmente a Dinamarca (US$ 12 millones), Brasil (US$ 9 millones) y China (US$ 6 millones); el achiote y sus derivados (norbixina, achiote entero, en grano, en polvo y semillas) a EE.UU. (US$ 5 millones), Egipto (US$ 1 millón 600 mil) y China (US$ 1 millón).

Los demás colorantes naturales (marigold, cúrcuma, bixina, de maíz morado y otros) se dirigieron a Colombia (US$ 7 millones 400 mil), Países Bajos (US$ 3 millones 700 mil) y EE.UU. (US$ 3 millones 400 mil), entre otros.

La región exportadora más importante el año pasado fue Lima, seguida del Callao y Junín, los despachos estuvieron a cargo de 195 empresas. Las líderes fueron Pronex S.A., CHR Hansen S.A. y Quimtia S.A.

Mercado global

El CIEN-ADEX precisó que el mercado mundial de colorantes naturales ascendió a US$ 5 mil 562 millones en el 2019. EE.UU. (US$ 1,164 millones) fue el primer comprador con el 18.1%, el más dinámico fue Japón (US$ 385 millones 300 mil) al crecer 11.3%.

En la categoría de achiote y derivados, resaltaron EE.UU. (concentración de 10.4%), Japón (9.5%) y Alemania (6%) y en la de cochinilla y derivados, EE.UU. (33%), Alemania (11.5%) y Países Bajos (5.3%).

En el 2019 India fue el principal proveedor mundial de colorantes naturales con el 11.9% del total, equivalente a US$ 663 millones 200 mil, monto que significó una disminución de -7.8% respecto al año anterior, le siguió China con el 7.5% (participación).

