ADEX pide rápida acción de autoridades para habilitar vías de acceso en Piura

El presidente de la Asociación de Exportadores – ADEX, Erik Fischer Llanos, solicitó la rápida actuación de las autoridades a nivel distrital, provincial y regional de Piura; y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de iniciar los trabajos para habilitar las pistas que permitan la circulación de las unidades de transporte de carga en esa región y de esa forma no perjudicar los despachos al exterior.

“En los últimos años el comercio exterior en Piura creció gracias al trabajo de todos los integrantes de la cadena exportadora, sin embargo, la infraestructura no ha ido de la mano, en particular las vías de acceso, por lo que en estos momentos nos enfrentamos a una amenaza de huelga por parte de los transportistas de carga, desde el 28 de octubre próximo”, refirió.

Las unidades de transporte de carga pasan por el centro de la ciudad porque no existen vías alternas, lo cual originó la publicación del Decreto de Alcaldía N° 011-2020-A/MPP de la Municipalidad Provincial de Piura el pasado 09 de octubre de este año, que dispone un pago de los transportistas de carga pesada con la finalidad que puedan circular hacia el puerto de Paita.

Los dirigentes de la Unión de Transportistas Paita Región Grau rechazaron esa cuota y anunciaron la medida de fuerza. Los camiones de carga pesada circulan por varios tramos de las vías urbanas de Piura y Castilla en su ruta hacia y desde el Medio Piura para cargar contenedores de productos de exportación con destino al puerto de Paita.

Importancia de obras

Fischer resaltó la importancia de iniciar el proyecto trunco de la Vía Evitamiento Periférico Norte – conectaría la zona del Medio Piura con el puerto de Paita– lo que facilitaría el flujo de carga y evitaría el tránsito de camiones de carga en la ciudad. “Provías debe avanzar en la habilitación, elaborando el perfil técnico, reserva de vía a fin de evitar invasiones y los estudios sobre el uso de los terrenos”, comentó.

Añadió que mientras se culmine esa obra y gracias al compromiso de los representantes de una urbanización, quienes aceptaron ceder el uso de un terreno de forma temporal, se podría habilitar otra vía, para lo cual se requiere la cobertura legal de Provías (firma de un documento de servidumbre temporal como se conoce en términos legales).

“Los exportadores atravesamos momentos complicados debido a la pandemia, por lo que también llama la atención que la Municipalidad Provincial de Piura imponga una suerte de ‘peaje’ a los transportistas de carga, lo cual impactará en los costos de la oferta exportable de la región, haciéndola menos competitiva”, dijo.

El presidente del gremio institucional alertó que ya empezaron campañas importantes como la de mango y la de uva, las cuales se verían perjudicadas por el paro de los transportistas de carga, quienes se niegan a pagar lo dispuesto por la municipalidad.

Despachos piuranos

Entre enero y agosto de este año, los envíos al exterior de esta región norteña sumaron US$ 1,384 millones, reflejando una contracción de -24.1% respecto al mismo periodo del 2019. El sector no tradicional fue el más importante al concentrar el 77.8% del total (US$ 1,077 millones).

Sus productos más demandados fueron los mangos, calamares y pota congelados, fosfato de calcio natural, aceite de petróleo y plátanos. Su oferta se dirigió mayoritariamente a destinos como EE.UU., Países Bajos, Corea del Sur, España, Canadá, China, Chile, Ecuador, Panamá y Japón, entre otros.

