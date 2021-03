El 56 % de primeros seleccionados de Beca 18 son mujeres

El 56 % de los 1992 talentos seleccionados del primer momento del concurso Beca 18-2021 son mujeres y el 44 %, hombres, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación. Ellos tendrán la oportunidad de estudiar carreras profesionales en las mejores Instituciones de Educación Superior (IES) del país con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano.

Otro dato a destacar es que el 42 % del total de seleccionados concluyó el colegio en el 2020. Al respecto, es importante señalar que los estudiantes del 5.° de secundaria comenzaron a participar del concurso a partir de la convocatoria Beca 18-2019, tras facilitarse su inscripción, a fin de impulsar el acceso a la educación superior de un mayor número de talentos de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad

De acuerdo a la región de procedencia, Lima concentra el mayor número de seleccionados con el 25.1 %. Le siguen Piura (8.2 %), Ayacucho (6.7 %), Junín (6.4 %), Cusco (6 %), Puno (5.5 %), Huánuco (5.4 %), Apurímac (5 %), Cajamarca (4.7 %), Loreto (3.5 %), Amazonas (3.4 %), Huancavelica (3.1 %), La Libertad (2.8 %), San Martín (2.8 %), Lambayeque (2.6 %), Áncash (2.5 %), Callao (2 %), entre otras.

Siguientes pasos

Del 13 al 22 de marzo del presente año, todos los talentos seleccionados en este primer momento deberán aceptar la beca o, de darse el caso, renunciar a ella ingresando al Módulo de Aceptación Sibec publicado en el siguiente enlace. Conforme los seleccionados vayan aceptando la beca, a partir del 15 de marzo, el Pronabec irá publicando la Resolución Jefatura que los declarará becarios.

En total este año, el concurso Beca 18 otorgará 5000 becas para estudiar una carrera, ya sea en una universidad, instituto o escuela de educación superior, de acuerdo a lo que el talento haya elegido. En el segundo momento de postulación del concurso, que se realizará del 23 de marzo al 30 de abril próximo, se otorgarán 3008 becas.

Los jóvenes no seleccionados en el primer momento podrán volver a postular en el segundo momento de postulación del concurso, junto con los preseleccionados que no postularon en el primer momento. Además, existe la opción de aquellos seleccionados del primer momento que decidan renunciar a la beca por diversos motivos (como puede ser por cambio de institución de educación superior) vuelvan a postular en el segundo momento.

Cabe recordar que en el concurso Beca 18, convocatoria 2021, participan 30 381 talentos preseleccionados. De ese total, 16 037 postularon en el primer momento, siendo seleccionados 1992, no seleccionados 12 912 (al ser superados en puntaje por los seleccionados) y 1133 fueron declarados no aptos por no cumplir los requisitos establecidos en las bases.

Para más información, ingresar al siguiente enlace, donde pueden revisar las bases del concurso. También pueden contactarse con el Pronabec, a través de la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30.

