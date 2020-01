UPAO promueve la inclusión para una sociedad equitativa

Futuros ingenieros electrónicos de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) crearon un guante electrónico para traducir el lenguaje de señas que utilizan los sordomudos, este prototipo es capaz de reconocer las diferentes posiciones realizadas por la mano de una persona sordomuda para luego traducirlas a voz mediante un parlante.

La iniciativa podría ayudar a miles de peruanos que poseen esta condición y que en muchos casos sienten marginación por parte de los otros, pues la falta de enseñanza a la población sobre el lenguaje de señas, impide comprenderlos en su totalidad.

El ingeniero Luis Alvarado Rodríguez, docente responsable de las actividades de responsabilidad social universitaria de la escuela de Ingeniería Electrónica, junto a su equipo de estudiantes manifestaron su preocupación por esta problemática que les inspiró a realizar su idea.

Felipe Moncada, coordinador del equipo, explicó que este prototipo es posible mediante sensores, como el de flexión que detectan movimientos específicos de los dedos de las manos, y un giroscopio que determina la posición de la mano, el cual se procesa mediante un sistema para luego trasmitir la palabra en un audio pregrabado.

“Hay muchas personas sordomudas, quienes no pueden comunicarse porque no conocen el lenguaje de señas. Un amigo mencionó, por ejemplo, un caso de un sordomudo que no pudo hacer una denuncia en la comisaria, y no procedió”, dijo el estudiante.

Este prototipo inicial logra reproducir cinco palabras, pero puede ampliarse para abarcar más de 200 palabras. Para ello, el coordinador del equipo refirió que es posible con más sensores y un programa mucho más elaborado. “El diseño puede abarcar hasta 256 palabras, pero por ahora hemos desarrollado cinco. Este prototipo tiene que mejorarse. Es necesario más tiempo y dinero. Se podría ampliar para tener dos guantes, uno en cada mano, porque varias señas del lenguaje se hacen con ambas manos”, acotó el futuro ingeniero electrónico.

