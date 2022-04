Startup peruana competirá en evento mundial de innovación educativa en Silicon Valley

Por primera vez nuestro país participará en la Copa Global Silicon Valley (GSV), la mayor competencia de innovación de empresas de tecnología educativa. Precisamente, una de las startups que nos representará es uDocz, una plataforma educativa que brinda a los estudiantes universitarios recursos y herramientas para que puedan estudiar de una manera más rápida y confiable.

Los archivos que se suben a la plataforma van desde apuntes en clase hasta presentaciones, resúmenes, videos, libros y todo material que sirva de ayuda al joven universitario. uDocz fue fundado en el 2019 por Carlos Effio, economista de la Universidad de Lima y Ricardo García Izasiga, ingeniero de software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Desde entonces cerca de un millón y medio de estudiantes de todos los países de habla hispana han consultado la plataforma educativa, entre los países que más destacan están México, Perú y Colombia.

En diálogo con los medios, Carlos Effio, cofundador y CEO de uDocz, comenta que después de un largo proceso de selección que duró más de cinco meses- y en el que postularon más de 750 startups de distintas partes del mundo- solo quedaron las 20 mejores que competirán por 1 millón de dólares.

“Nos parece increíble estar en esta competencia, porque es muy difícil, solo se da una vez al año. El martes 5 de abril me tocará exponer y ese día los jueces (inversionistas) evaluarán el impacto que tiene la startup, y luego seleccionarán a tres de los cuales saldrá el ganador” , explica Effio, quien es el único representante de uDocz que viajó a los Estados Unidos para estar presente en la Copa Global Silicon Valley (GSV), evento organizado por la Universidad Estatal de Arizona y el Fondo de Capital de riesgo GSV Ventures.

Announcing the GSV Cup Top 20 Finalists who will compete live at ASU+GSV 13.0!

The GSV Cup, powered by @googlecloud, @holoniq, @HubSpotStartups, and @gsvventures, is the world’s largest pitch competition for “Pre-K to Gray” #EdTech startups. https://t.co/Fy8C7mVIp5 pic.twitter.com/3uIpmXuK9w

— ASU+GSV Summit (@asugsvsummit) February 22, 2022