Samsung ha revelado al mundo su nueva serie de teléfonos Samsung Galaxy A, los cuales llegarán al mercado móvil durante el 2020.

La compañía surcoreana reveló las características que dominaran sus nuevos modelos durante el año: físicamente son más rectangulares y mejorarán las cámaras y el tiempo de vida de la batería.

A partir del momento, la nomenclatura será distinta para los equipos que lleguen: el primer número del móvil será el modelo (a mayor número, mejores características), mientras que el segundo será el número de generación (iniciando desde el 0), también se detallaron los primeros equipos que se presentarán: el Galaxy A51 (sucesor del A50) y el Galaxy A71 (sucesor del A70).

Samsung Galaxy A51

Este equipo traerá un procesador Exynos 9611 con ocho núcleos, 4/6/8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, además de 4,000 mAh de batería. Contará con una pantalla de 6,5” con una densidad de 405 ppi.

La cámara frontal llega con 32 MP y la trasera llega con cuatro sensores (48 MP, un gran angular de 12 MP y dos de 5MP para la profundidad), su precio aproximado 350 dólares (1189 soles).

Samsung Galaxy A71

Cuenta con un procesador Snapdragon 730 octa-core con 6/8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento nativo. Su batería asciende a 4,500 mAh con una carga rápida de 25 W.

El A71 llega con una frontal de 32 MP, pero se luce aún más con su cámara trasera de 64 MP más sensores macro (5 MP), profundidad (5 MP) y un gran angular (12 MP).

