Samsung presenta en Trujillo su nuevo lineal de refrigeradoras Flex Door, las cuales ofrecen una forma más conveniente de almacenar, organizar y acceder a los alimentos, gracias a las tecnologías de refrigeración.

1- Nueva Tecnología Flex Zone Flex Zone brinda lo último en flexibilidad de almacenamiento de alimentos. Con solo un toque, el conservador inferior puede personalizarse fácilmente utilizando cuatro configuraciones de temperatura:

 Carne y pescado (0° C): Preservar el sabor y la humedad naturales de la carne fresca, tocino y salchichas.

 Modo Bebidas (1° C): Mantiene las bebidas frescas.

 Modo frutas y verduras (3° C): Protege el estado y frescura de frutas y vegetales.

 Modo Conservador: Opera a la misma temperatura que el conservador superior.

2- Triple Cooling™: Es el mejor Sistema de Refrigeración creado por Samsung. Preserva la frescura y sabor original de los alimentos por más tiempo, no solo porque mantiene un alto nivel de humedad, sino porque asegura una circulación de aire frío preciso y constante en cada rincón del refrigerador.

Tiene 3 compartimientos independientes. Mayor humedad, mejor control de temperatura y sin mezcla de olores entre compartimientos. Disponible en el modelo de 4 puertas.

3- Metal Cooling: El panel de metal Metal Cooling se encuentra en la pared trasera y ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo, incluso si abre y cierra las puertas con frecuencia.

4- Precise Chef Cooling: Esta tecnología monitorea los cambios en la temperatura y los mantiene constante, así, se previene quemaduras en los alimentos generadas por el hielo y a la vez se preserva la frescura, sabor y textura de la comida por más tiempo.

