El Ministerio de Cultura participó recientemente de la inauguración de la exposición “The Mashco Piro of Perú – People of the rainforest” en el museo Helina Rautaavaran de la ciudad de Helsinki – Finlandia.

La exposición, que estará hasta el 02 de febrero de 2020, fue organizada por el proyecto “Pueblos indígenas en la confluencia de los mundos” (proyecto INCON) de la Universidad de Turku, Finlandia, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD).

Entre los participantes a la inauguración estuvieron presentes la Directora de la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, Nancy Portugal; el presidente de la FENAMAD, Julio Cusurichi; el embajador de Perú en Finlandia, Thierry Roca Rey Deladrier; el embajador de México en Finlandia, Ernesto Céspedes Oropeza; y la coordinadora del proyecto INCON de la Universidad de Turku, Minna Opas.

La exposición busca dar a conocer, a través de la realidad del pueblo Mashco Piro, las amenazas que enfrentan los pueblos en aislamiento y contacto inicial – PIACI – y los retos que como sociedad tenemos para asegurar sus condiciones de vida.

Los Mashco Piro, son uno de los 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento reconocidos por el Estado peruano que han decidido no establecer relaciones sostenidas con el resto de la sociedad nacional y dependen exclusivamente de los recursos del bosque para su subsistencia.

El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, viene desarrollando una serie de acciones y medidas a favor de estos pueblos, en coordinación con las organizaciones indígenas. Así, ha establecido 5 reservas entre indígenas (3) y territoriales (2) a favor de estos pueblos de cerca de 3 millones de hectáreas, las cuales se protegen a través de 13 puestos de control y 37 agentes de protección.

