Restaurante peruano “Central” es elegido el mejor restaurante de América Latina 2013-2021

Orgullo peruano lleno de buena sazón. El restaurante Central, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, y reconocido por su exploración gastronómica de la biodiversidad del Perú, se llevó el primer puesto como The Greatest Restaurant in Latin America 2013-2021 (El mejor restaurante de América Latina 2013-2021).

“El equipo de Central, con el centro de investigación Mater Iniciativa, conforman un grupo de expedicionarios llenos de curiosidad por el Perú“, se autodefine.

Junto a Central se ubica en el top 3 el también restaurante peruano Maido y al brasileño D.O.M. El sabor peruano se apoderó, en total, de 16 lugares destacados: Astrid y Gastón (4), La Mar (13), Osso (17), Rafael (20), Isolina (24), Fiesta (39), La Picantería (46), Kjolle (52), Mayta (56), Mil (61), Cosme (69), El Mercado (71), Mérito (78), Costanera 700 (96).

La lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina 2021: Pasado y Futuro fue revelada esta noche en una serie de celebraciones en varias ciudades que reunieron a las estrellas de la restauración latinoamericana en São Paulo (Brasil), Oaxaca (México), Lima (Perú), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia), Santiago (Chile) y Mendoza (Argentina).

Debido a la pandemia del covid-19, este año, 50 Best —patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna— se alejó de su clasificación habitual para crear una lista retrospectiva y única que identifica los mejores restaurantes de los últimos nueve años desde la creación de los premios.

Así, la lista de los 100 mejores restaurantes en Latinoamérica se elaboró a partir de los datos completos de las votaciones a lo largo de las ediciones del ranking desde la creación de los premios en el 2013.

Todos los restaurantes que figuran en la lista están abiertos o tienen la intención de reabrir al 22 de noviembre del 2021. Aquellos que cerraron definitivamente se reconocieron como parte del programa, pero no forman parte del ranking.



Premios especiales

Además, el ranking vino acompañado de premios especiales, los cuales se centran en personas y restaurantes que están ayudando a crear un cambio positivo y un futuro mejor.

Se trata de Anafe (Argentina), que ganó el premio American Express One To Watch Award; Celele (Colombia), el premio Gin Mare Art of Hospitality Award; Eduardo García, de Máximo Bistrot (México), el premio Estrella Damm Chefs’ Choice Award – Best Reinvention; y Corrutela (Brasil), el premio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

Entre los ganadores de los premios especiales preanunciados que aceptaron sus galardones también se encuentra Marsia Taha de Gustu (Bolivia), quien recibió el premio Latin America’s Rising Star Female Chef Award. Rodrigo Oliveira and Adriana Salay de Mocotó (Brasil) fueron galardonados con The Macallan Icon Award .

Héroes de la gastronomía

William Drew, director de Contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants, comentó: “Después de un año de muchos desafíos, nos complace presentar esta edición especial de Latin America’s 50 Best Restaurants y honrar a los héroes de la gastronomía, quienes han trabajado incansablemente para apoyar a sus comunidades y reconstruir el sector”.

“Nos emociona destacar a más de 100 restaurantes y proporcionarles a los amantes de la comida y a los viajeros esperanzados un poderoso punto de referencia gastronómico en esta próxima etapa crítica de la recuperación. Después de muchos meses separados, estamos encantados de que las comunidades gastronómicas hayan podido reunirse de nuevo en sus respectivas ciudades para celebrar presencialmente esta ocasión tan especial”, añadió.

En el 2020, 50 Best cambió de organizar eventos en vivo para centrarse en la recaudación de fondos y el apoyo al sector de la hospitalidad a través de su programa 50 Best for Recovery, que distribuyó subvenciones a más de 200 restaurantes y bares. Además, hizo donaciones a una serie de organizaciones sin fines de lucro del sector de la alimentación y las bebidas.

50 Best busca volver a elaborar un ranking anual en América Latina en el 2022, y continuará destacando merecidamente la diversidad y la riqueza de las culturas culinarias de toda la región.

Salón de la fama

Los siguientes restaurantes han sido galardonados a lo largo de la historia de Latin America’s 50 Best Restaurants hasta la fecha, pero ya no están abiertos. Son reconocidos como parte de esta edición en el Salón de la fama del 2021: Olympe (Río de Janeiro, Brasil); Biko (Ciudad de México); Roberta Sudbrack (Río de Janeiro, Brasil); Remanso do Bosque (Belém, Brasil).

Además, Villanos en Bermudas (Bogotá, Colombia); Epice (São Paulo, Brasil); Esquina Mocotó (São Paulo, Brasil); Tarquino (Buenos Aires, Argentina); Attimo (São Paulo, Brasil); Osaka (Santiago, Chile); Malabar (Lima, Perú); Ámaz (Lima, Perú); Proper (Buenos Aires, Argentina); I Latina (Buenos Aires, Argentina); Pura Tierra (Buenos Aires, Argentina).

