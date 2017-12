Promotores y artistas destacan CONECTA Trujillo Música

Trujillo se convirtió en sede de uno de los encuentros culturales más importantes del país, CONECTA Música congregó artistas, gestores culturales, funcionarios ligados a Cultura de diversas regiones del país.

Tulsi Julia, presidenta del colectivo Arte en las Calles, destacó la calidad de los ponentes y de la información proporcionada durante el encuentro conecta, específicamente de las mesas de trabajo.

“Me ha gustado mucho el material preparado, las gráficos con las que ha sintetizado, me gusta el acercamiento que se hizo, súper especializado, ha empezado desde lo general que ha empezado a darle contexto, ha ido detallando, calando en casa subtema, entonces me parece una dinámica muy importante, no solo él ha sido una interacción, entonces me parece que esta dinámica que se ha puesto en este taller es la propuesta más enriquecedora que existe, la dinámica”.

Por su parte, el antropólogo Feliberto Villajulca sostuvo que la música une a las personas, razón por la cual debe continuar la ejecución de este tipo de trabajos con el público como CONECTA, pero llevados a otros componentes como la danza, artes plásticas, entre otros.

Asimismo, Pedro Miguel quien proviene de Piura agradeció al Ministerio de Cultura por la organización de CONECTA, iniciativa que espera se extienda a nivel nacional y que se cree una política mejor para poder trabajas en otros plataformas estructurales.

