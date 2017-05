Programa Danzando en la Arena beneficia a menores de Huanchaco

Se inició una nueva edición del programa de inclusión social Danzando en la Arena, iniciativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC – LL) que tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento y promoción del arte y desarrollo socio cultural de las poblaciones vulnerables.

En esta oportunidad, 25 niños y niñas de los centros poblados de El Trópico y Villa del Mar del distrito de Huanchaco se beneficiaran con las clases gratuitas de ballet durante los próximos 8 meses. El proyecto incluye la entrega de kits de trabajo, buzo, polo y short con zapatillas de ballet y vestimenta que les servirá en su proceso de aprendizaje.

En una emotiva ceremonia realizada en el auditorio Antenor Orrego de la DDC LL, la directora de Cultura, María Elena Córdova Burga, agradeció la participación de los padres de familia y resaltó el compromiso del sector Cultura en esta noble iniciativa.

“Si el Estado no va hasta esos lugares tal vez habrían muchas familias, no solamente niños, que no podrían tener una oportunidad de acceder a una expresión artística que la sentimos lejos de donde estamos. Pero, no es lejana, es posible participar. Ustedes han visto en el vídeo la niña que empezó con nosotros y ahora ya está en su tercer año, la buena noticia es que participará en un importante evento en Lima”, destacó María Elena Córdova Burga – Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

El reconocido coreógrafo Manuel Calderon Gamboa es el instructor de este programa que durante los últimos años ha beneficiado a menores de los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora.

Es importante destacar que como estímulo, se incluyen presentaciones artísticas con el elenco profesional de Ballet, en el Teatro Municipal de nuestra ciudad.

También se involucra de manera permanente a los padres de familia a quienes se les capacita en temas de nutrición y desarrollo integral. Asimismo, se cuenta con el apoyo de los alcaldes de los centros poblados de Villa del Mar y el Trópico, Lorenzo Rufino Santisteban Carrillo y Jan Henri Larsen, respectivamente.

Este programa ha sido premiado como una Buena Práctica en Gestión Pública por el Ministerio de Cultura y por la prestigiosa organización Ciudadanos al Día.

