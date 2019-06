Ponen a prueba programa Bicitour en Chan Chan

Se puso a prueba el programa piloto Bicitour, que busca crear una nueva opción al turista para conocer algunos de los conjuntos amurallados que conforman el Complejo Arqueológico Chan Chan en bicicleta, pero con participación de jóvenes de la comunidad aledaña a este Sitio del Patrimonio Mundial.

Durante esta primera incursión de prueba, unas 50 personas, entre nacionales y extranjeros decidieron tomar este servicio gratuito, que consiste en manejar bicicleta guiado por uno de los jóvenes del programa desde el Museo de Sitio Chan Chan, pasando por huaca Toledo, los conjuntos amurallados Ñain An, Ñing An hasta Nik An.

El recorrido ida y vuelta dura aproximadamente unos 40 minutos y todos los que desean participar tienen que ir acompañados por uno de los jóvenes que forman parte del Bicitour, incluso si deciden llevar su propio vehículo para recorrer la ruta.

Esta primera prueba estuvo a cargo de Luis Serrano, capacitador contratado por Sustainable Preservation Initiative (SPI), institución que junto a National Geographic, financian este proyecto el cual es impulsado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad a través del Museo de Sitio Chan Chan.

Asimismo, los jóvenes también han sido capacitados en primeros auxilios, mantenimiento de bicicletas, acondicionamiento físico, desarrollo del servicio, reconocimiento de ruta.

Son un total de 10 jóvenes que han sido convocados en esta primera etapa para llevar a cabo este proyecto, los cuales viven en las zonas aledañas de este Sitio del Patrimonio Mundial.

Comentarios