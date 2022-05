Peruanos cosecharon 45 medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

El futuro del deporte peruano parece estar asegurado y eso lo demuestran los atletas jóvenes, quienes pusieron en alto el nombre del país en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, donde cosecharon un total de 45 preseas (11 de oro, 18 de plata y 16 de bronce), ubicándose en la sétima posición de 15 naciones presentes en este certamen disputado en tierras argentinas.

En el último día de competencias, los deportistas nacionales dieron muestra de su elevado nivel y sellaron su actuación con 8 medallas de los cuales tres fueron de oro, cuatro de plata y una de bronce. Gracias a esta suma de los badmintonistas, se amplió el número de preseas de Perú en la clasificación general llegando a 45.

III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 que culminaron este domingo con la ceremonia de clausura que tuvo como abanderados a la badmintonista Rafaela Munar y al pesista Franchesco Elizalde.

Los exponentes peruanos contaron el esfuerzo desplegados por cada uno de ellos en las pruebas debido a que siempre tenían como rivales a los brasileños y argentinos, amplios favoritos.

“Tuvimos que derrotar a buenos rivales, como a los brasileños que siempre son favoritos. Hemos dado capote en varias modalidades ganando finales, creo que el deporte peruano va por buen camino y solo esperamos más apoyo para seguir avanzando en el ranking mundial”, sostuvo Fernanda Munar.

El mismo sentir fue del ganador de la presea dorada en skateboarding, Shaiel Rodríguez, quien reconoció que los Juegos significó el punto de partido para pensar en alcanzar objetivos más grandes.

“Estoy emocionado porque esta era la meta que me propuse antes de competir y lo logré. Me siento feliz porque pude dar una alegría a mi país. Sabía que el nivel iba a ser muy alto, sobre los puntajes no me favoreció mucho, y estratégicamente ganamos. Le dedico esta victoria a mi familia que siempre me apoyo en todo momento», concluyó Rodríguez

Franchesco Elizalde quien logró la presea de oro en levantamiento de pesas dijo que “siento que la fuerza y el aliento de los peruanos se ha trasladado a Rosario y nos han apoyado, la prensa ha seguido las incidencias y como hemos avanzado. Me siento muy feliz por esta medalla de oro y la dedico a todos los peruanos”.

Finalmente, el medallista de oro en Esgrima, Alessio Fukuda en todo momento agradeció el apoyo que recibió y le permitió alcanzar su sueño de llevarse una presea dorada.

“Estoy muy feliz y quiero agradecer a todos los peruanos que siempre me apoyaron. He venido hasta aquí (Rosario, Argentina) a ser feliz y divertirme, por eso pude conseguir la medalla de oro. Agradezco a todo el Perú, en especialmente a mi madre que estuvo apoyándome en todo momento”.

El presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari, resaltó la labor de los deportistas y los calificó como “la nueva fuerza que mueve al país”.

“Gracias muchachos, ustedes son el futuro del deporte peruano, así como las 35 medallas de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, hoy celebramos las 45 medallas de Rosario 2022 y el esfuerzo que dieron en todo momento por el Perú. Ustedes son la fuerza del Perú”, estimó.



Los medallistas ganadas

Medalla de Oro:

Alexia Sotomayor (natación), Abel Sánchez (lucha grecorromana), Fernando Sandival (lucha libre), Fernando Villegas (karate), Francisco Elizalde (pesas), Alessio Fukuda (esgrima), Shaiel Rodríguez (skateboarding), Hidver Silva( pesas). Adriano Valle (bádminton), Rafaela y Fernanda Munar (bádminton dobles), Fernanda Munar y Adriano Viale (bádminton mixtos).

Medalla de Plata:

Darío Cubas (lucha grecorromana), Alexia Sotomayor (natación), Alessia Martínez y Lucciana Pérez (tenis dobles), Gonzalo Bueno e Ignacio Buse (tenis dobles), Alexia Sotomayor (natación), Alexandra Zavala (tiro con arco), Lucciana Pérez y Gonzalo Bueno (tenis dobles), Luciana Julca (judo), Hermes Moreno (karate), Luis Huamán (atletismo), Aron Earl (atletismo), Emanuel Apaza (atletismo), Edgar Huillca (atletismo), Sharum Durand (bádminton), Rafaela Munar (bádminton), Adriano Viale y Sharum Durand (bádminton dobles), Rafaela Munar y Sharum Durand (bádminton mixtos), Luis Chávez (atletismo)

Medalla de Bronce:

Mizael Llontop (lucha grecorromana), Aymar Janampa (lucha grecorromana), Diego Balbi (natación), Sebastián Castro (taekwondo), Yossiani Peceros (taekwondo), Ignacio Buse (tenis singles), Lucciana Pérez (tenis singles), Carlos Fernández, Adrián Rubiños, María Fernanda Maldonado y Alejandra Prieto (tenis de mesa equipo mixto), Alexia Sotomayor, Marcelo Rojas, Diego Balbi y Micaela Bernales, (natación relevos 4×100 m), María Maldonado (karate). Sofía Gómez (karate), Benjamín Galarreta (judo), Luis Chávez (atletismo), Shany Tezen (pesas), Jheisy Paredes (pesas) y Rafaela Munar (bádminton).



Datos:

En los Juegos Suramericanos Lima 2013, Perú ganó un total de 71 medallas (11 de oro, 24 de plata y 36 de bronce), ocupando el sexto lugar en el medallero general con la participación de 158 atletas.

En Santiago 2017, el Team Perú con 76 atletas, consiguió 40 medallas, las cuales se dividieron en 7 de oro, 10 de plata y 23 de bronce.

El Instituto Peruano del Deporte entrega subvenciones económicas a los deportistas a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD).

Comentarios