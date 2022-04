Perú competirá en la Olimpiada Mundial Femenina de Matemática 2022

Estudiantes peruanas volverán a competir con las mejores exponentes de las matemáticas a nivel mundial en la Olimpiada Europea Femenina de Matemática (EGMO) 2022, que se desarrollará del 6 al 12 de abril en la ciudad de Eger, en Hungría.

La competición internacional contará con la presencia de más de 200 representantes de 55 países como EE. UU., Rusia, Alemania, España, Japón, Brasil entre otros. Este año, debido a la pandemia por el covid-19 se realizará de forma híbrida (presencial y virtual).

Carla Fermín y Dariam Caparachín, estudiantes del colegio Saco Oliveros, forman parte de la delegación peruana que buscará el triunfo tal como lo hicieron ellas mismas en la edición 2021, donde consiguieron dos medallas de oro.

Campeonas peruanas

Para Carla Fermín, de 17 años, competir nuevamente en la EGMO es un reto que afronta con mucha responsabilidad. La adolescente tiene en su haber tres medallas de oro consecutivas en esta competición: Ucrania 2019, en Países Bajos (Holanda) 2020 y Georgia 2021.

“Esta competencia nos encuentra con mucha mayor experiencia que en ediciones anteriores. Por mi parte siempre es un placer representar a mi país a nivel internacional. Estas olimpiadas además son una linda oportunidad de conocer cuánto ha incrementado nuestro nivel de cara a futuros concursos”, señaló Carla.

Por su parte, Dariam Caparachín, de 16 años, participará por segunda vez consecutiva en esta olimpiada. En el 2021 tuvo su primera participación y obtuvo el mayor puntaje de la delegación peruana y este año quiere mantenerse en lo más alto del podio.

“Siento que participar otra vez me dará mucha mayor confianza para mi futuro, no solo en olimpiadas sino también a nivel académico. He estudiado mucho y desarrollado posibles problemas que nos tocará resolver en el evento. Es clave concentrarse, pero también debemos ser muy creativas al momento de señalar el camino del resultado, los jueces califican eso y es un ejercicio que practico casi siempre”, comentó la estudiante.

Perú en la EGMO

La delegación peruana está conformada además por Flor Luna y Jazmín Chávarri. Como tutora del equipo se encuentra Mónica Martínez Sánchez, excampeona mundial de matemática y quien actualmente estudia en Matemática Pura en la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Cabe indicar que esta será la quinta vez que el Perú forma parte de esta olimpiada. En sus primeras cuatro participaciones el Perú ganó un total de seis medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce, un resultado sobresaliente para un equipo dentro de este certamen.

En esta edición, la organización dedicará el concurso en memoria a Yuliia Zdanovska, representante de Ucrania en 2016 y 2017, quien falleció en marzo de este año debido a los ataques militares en Kharkiv.

Comentarios