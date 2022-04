Nicolás Pacheco: «Dedico mi título mundial a mi familia y a todo el Perú»

El tirador peruano Nicolás Pacheco dedicó a todo el Perú su título en la Copa del Mundo de Escopeta Lima 2022, obtenido el último lunes tras realizar una sobresaliente actuación en la modalidad de skeet.

Nicolás Pacheco, quien tiene apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), tuvo una tarde fantástica tras imponerse en la final de skeet al representante Argentino Federico Gil, en un duelo que llegó a instancias de muerte súbita y que tuvo en vilo a todo un país.

Cada disparo, cada plato derribado y cada cartucho utilizado nos auguraban un desenlace que llevábamos esperando por mucho tiempo, pero que tantas veces nos fue esquivo.

Pacheco cambió la historia. Su concentración fue fundamental y supo cargar con la responsabilidad y las ansias de triunfo que tuvo por parte de todos los peruanos. Su participación fue sencillamente espectacular dejando atrás a medallistas olímpicos y haciendo respetar la casa.

“La verdad es que estoy muy emocionado. Creo que ya me tocaba. En ocasiones anteriores siempre me quedaba por poquito, pero la felicidad de lograrlo ahora, en casa y con mi gente no me lo quita nadie”, comentó Nicolás Pacheco, tras desatar la algarabía de todos los peruanos presentes en el Polígono de Tiro en Las Palmas, donde se desarrolla la Copa del Mundo de Escopeta Lima 2022

Sobre el apoyo de su gente y de todos los peruanos, Pacheco expresó “me dan una fuerza increíble para poder superar momentos difíciles. Dedico este triunfo a mi familia, a mis padres, a mis amigos, a mi coach mental Jessica Galdos, a mi entrenador Simone Gissi y en general a todos los peruanos que se merecen un triunfo así”.

Respecto al nivel mostrado en este torneo que tuvo la participación de excelentes deportistas de todo el mundo, muchos de ellos medallistas olímpicos, Pacheco resaltó la capacidad de todos los competidores.

“Solo soy una herramienta. Este logro es de todos los peruanos y estoy muy contento de todo lo que he logrado. Aquí todos (los deportistas) son buenos, los mejores del mundo y cualquiera puede ganar”.

Finalmente, Pacheco, actual campeón mundial y orgullo de todos los peruanos, cerró su presencia en Polígono de Tiro Las Palmas, con un “Arriba Perú”, grito que revela todo el sentimiento que le produce haber obtenido este importante logro en su carrera deportiva que continúa en ascenso y que invita a soñar a todos los peruanos con una nueva medalla olímpica.

