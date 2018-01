Durante la Sesión Solemne realizada en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo por los 197 años de la Declaración de la Independencia de Trujillo, el alcalde de la ciudad, Elidio Espinoza Quispe, reconoció a destacados trujillanos que han aportado a la educación, salud, deporte, cultura, entre otros.

Una de las personalidades reconocidas fue la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, María Elena Córdova Burga, quien durante su alocución destacó el trabajo de todo el equipo que lidera en el Sector Cultura el cual ha permitido importantes avances en la región durante los últimos años.

“Es para mi realmente satisfactorio y muy emotivo que en este día tan especial se me otorgue un reconocimiento, creo que no me lo merezco, lo digo de corazón, porque todo lo que una persona hace, no lo hace sola, detrás mio hay un equipo que sostiene toda la gestión y yo tengo un gran equipo, soy privilegiada de trabajar en el Ministerio de Cultura”, destacó emocionada.

Después de la emotiva ceremonia de reconocimiento, el grupo teatral Mascara de Barro escenificó la reunión de Torre Tagle, alcaldes y regidores así como los ciudadanos ilustres para deliberar la Independencia de Trujillo y su posterior declaración en el Salón Consistorial.

Por último, la Asociación de Criadores de Caballos de Paso exhibió sus mejores ejemplares.

La ceremonia oficial contó con la participación de autoridades políticas, civiles, religiosas, policiales y militares.

Comentarios