MPT adquirirá 200 balones de oxígeno más para seguir luchando contra Covid-19

Continuando la lucha contra la Covid-19, y buscando que más familias afectadas puedan acceder al préstamo de balones de oxígeno, el alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, anunció que se ha tomado la decisión de adquirir 200 balones más para entregarlos en calidad de préstamo. Este lote de balones se sumarán a los 100 adquiridos en octubre pasado, cuando se puso en funcionamiento la Planta de Oxígeno Medicinal Gratuita.

Con esta adquisición, la comuna provincial contará en total con 300 balones de oxígeno.

“Estamos comprometidos en seguir dando batalla contra la pandemia de esta enfermedad, que aún no tiene cura. Por eso, hemos decidido adquirir ya no 100 balones de Oxígeno más, como se planteó en el último pleno de regidores, sino 200 recipientes, que servirán para prestar a aquellas personas que hasta ahora no pueden comprarse este equipo y, lo que es peor, sus vidas dependen exclusivamente de ello”, indicó la máxima autoridad de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruiz Vega.

Vale indicar que, en lo que va del presente año, los casos de coronavirus han aumentado dramáticamente, hecho que confirma que el país se encuentra en una segunda ola de la pandemia. Y Trujillo no es la excepción, pues al 22 de enero último, existen más de 49 mil casos de Covid-19 y ya han fallecido cerca de tres mil personas por este mal.

“Pedimos a la población a ser cuidadosa: respetar el distanciamiento social, lavarse las manos, usar alcohol y viajar con protector facial en el transporte público. Contener el avance de la pandemia depende de todos nosotros”, exhortó la autoridad edil a la población.

Cabe recordar que la MPT ya puso operativa al 100% la planta móvil de oxígeno medicinal, que permitirá abastecer de este elemento vital a las personas que vienen luchando contra la pandemia desde sus casas, debido a que cuentan con familias infectadas de coronavirus.

Entre tanto, son más de 65 mil protectores faciales que se vienen entregando en mercados, parques y paraderos de tránsito de los territorios vecinales y distritos de Trujillo.

