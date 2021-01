LG dispone un futuro mejor, más seguro y fácil con soluciones avanzadas

Bajo el lema Life is ON – Siéntase como en casa, LG Electronics comparte su visión de un estilo de vida más conectado y conveniente en el primer CES® 2021 totalmente digital. Evento de prensa transmitido en el sitio web CES 2021 de LG y el canal global de YouTube de LG, LG redefine el significado de “hogar” con una presentación de productos y servicios avanzados diseñados para hacer que la vida diaria de los consumidores sea más cómoda, conveniente y agradable, mientras que su stand de exhibición online brinda a los visitantes la oportunidad de explorar las últimas innovaciones de LG desde la comodidad de sus monitores, computadoras portátiles o dispositivos móviles.

El evento de prensa CES de LG tuvo algo para todos, incluido el primer vistazo al proyecto de teléfono enrollable de LG y al influencer humano virtual. El smartphone LG Rollable hizo una aparición en CES, demostrando brevemente su pantalla de tamaño variable única. Como segundo dispositivo del Proyecto Explorer de la marca, este dispositivo enrollable es una mirada “exploratoria” a lo que puede traer el futuro de los teléfonos inteligentes. Más tarde en el evento, LG presentó a Reah Keem, un compositor virtual y DJ hecho aún más humano, a través de la tecnología de aprendizaje profundo. Reah aprovechó su tiempo en el centro de atención para presentar el nuevo robot LG CLOi que utiliza luz ultravioleta C (UV-C) para limpiar áreas de alto contacto y mucho tráfico, como habitaciones de hotel y restaurantes.

La exhibición virtual de LG se divide en cuatro sitios diferentes: Life in ON TV, Virtual Experience, LG SIGNATURE en Las Vegas y Life’s Good Studio. Life in On TV ofrece cobertura 24 horas al día, 7 días a la semana de CES 2021 con las últimas noticias sobre productos LG, así como una entretenida programación de estilo de vida. Virtual Experience ofrece una exhibición interactiva con cuatro zonas de productos diferentes, LG SIGNATURE en Las Vegas es un escaparate impresionante que combina las maravillas de Las Vegas con los electrodomésticos inspirados artísticamente de LG SIGNATURE. Los visitantes de Life’s Good Studio pueden disfrutar de divertidas colaboraciones musicales con algunos de los artistas emergentes de la industria discográfica.

La zona de TV y Audio de Virtual Experience acoge las vistas impresionantes y la calidad de imagen inigualable de la pantalla OLED Fall, una pared de pantallas OLED flexibles que recibe a todos los invitados. Aquí, los visitantes pueden aprender todo sobre las fortalezas centrales de LG OLED – “4S” para nitidez, rapidez, fluidez y delgadez – a través de una presentación interactiva especial que aprovecha la tecnología de realidad extendida (XR) y realidad aumentada (AR). Un avatar en 3D del influencer tecnológico, Linus Sebastian, estará disponible para actuar como guía y traer un elemento humano al escaparate de LG en el primer CES totalmente virtual.

La zona Home Cinema cuenta con LG MAGNIT, la señalización Micro LED de pantalla grande de 163 pulgadas de LG, que ofrece un negro más profundo y un contraste y una precisión de color mejorados con la tecnología Black Coating de LG. Los invitados pueden sumergirse por completo y disfrutar de los beneficios de Micro LED al ver contenido en vivo en una realidad extendida realista (XR).

La zona Home Appliance demuestra cómo una casa se puede hacer aún más habitable e higiénica, a través de la tecnología. Los invitados pueden experimentar las innovaciones de LG que mejoran la vida en la cocina, la sala de estar y la lavandería.

La exhibición de LG Business Solutions presenta productos de consumo avanzados, destacados por la Zona de TI. En esta zona, los visitantes pueden experimentar dispositivos personales que mejoran la productividad y ofrecen contenido envolvente en cuatro entornos virtuales, incluida una oficina en casa y una sala de juegos.

Y finalmente, Mobile Zone brinda la oportunidad de conocer las innovaciones móviles más recientes de LG, incluido el teléfono inteligente LG WING giratorio de doble pantalla. Recoger virtualmente el dispositivo para probar sus funciones, como la cámara de movimiento Gimbal y la grabación dual, experimentando el factor de forma y las funciones únicas del teléfono de una manera completamente nueva.

