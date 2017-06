Todos los peruanos que deseen acceder a la programación de HBO sin tener el paquete de canales de cable, podrán hacerlo por medio de la aplicación HBO GO, disponible para dispositivos con sistemas iOS (Apple) y Android.

Si quieres usar HBO GO, que tiene las series “Game of Thrones” y “Westworld”; así como películas como “Captain America: Civil War” e “Intensa-mente”, tendrán que pagar S/. 31.90 al mes. Antes del lanzamiento, la app era exclusiva para usuarios de DirecTV.

“La compañía también anunció que continúa ampliando el número de dispositivos a través de los cuales los suscriptores pueden disfrutar de HBO GO. Ahora, HBO GO estará disponible en los dispositivos de cuarta generación de Apple TV® de Apple que permite streaming de video directamente al televisor. HBO anunció el mes pasado la posibilidad de ver HBO GO en la “pantalla grande” del hogar a través de Chromecast”, indica la comunicación oficial.

Además de Perú, HBO GO está disponible en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

