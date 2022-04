Francesca Gardella: “Todo mi sacrificio está dando resultados”

La deportista peruana se coronó campeona sudamericana Sub 23 de remo y sueña con los Juegos Olímpicos. Y tras conseguir su título como campeona sudamericana en remo, Francesca Gardella no se duerme en sus laureles y ya tiene programado sus próximos objetivos en el deporte que más ama.

La boga peruana de 17 años, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), conquistó la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Remo, categoría Sub 23, en competencia que se desarrolló hace unos días en Porto Alegre, Brasil.

“Haberme podido consagrar campeona sudamericana este año me llena muchísimo de orgullo. Me demuestra que estoy yendo por el camino correcto y que todo mi sacrificio está dando sus resultados”, señaló Gardella.

“Al momento de subir al podio simplemente pensé en todo lo que me costó y tuve que hacer para recibir esa preciosa medalla de oro”, apuntó la remera quien también logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021.

“No sé si es mi mejor logro, pero sí es muy importante para mí. Es la primera competencia del año y sé que toda la preparación del verano ha sido la adecuada. Estoy más que preparada para todas las competencias que vienen”, sostuvo.

Sobre sus próximos objetivos, recalcó: “Están clasificar a los Juegos Bolivarianos a pesar de competir con personas mayores que yo. Estoy dispuesta a dar el ciento por ciento y si llego a clasificar iré por la medalla de oro. También tengo como otra de mis metas el Mundial Juvenil en Italia donde buscaré mejorar mi puesto del año pasado”.

Gardella también destacó que su gran sueño es “clasificar a unos Juegos Olímpicos”.

Con relación al apoyo que recibe para su preparación, “cuento con el PAD del IPD, que es fundamental porque sustenta los gastos que me genera remar. Este año en especial me ha sido de gran ayuda porque todo el verano entrené en Miami buscando mejores condiciones, para poder mejorar en cada entrenamiento. Con el PAD he financiado una parte de estos gastos”.

