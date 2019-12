El actor trujillano Fernando Bacilio se alista para revivir al Marqués de Torre Tagle para escenificar los 199° Aniversario de la Independencia de Trujillo.

Este jueves 26, a partir de las 7:00 p.m., en la plaza de armas, se realizará una recreación del histórico acto de la Firma del Acta de la Independencia, dando inicio a las celebraciones del programa oficial.

El viernes 27, a las 11:00 a.m. comienza la exposición fotográfica “El baile del pañuelo en el aire”, en el salón Plaza Mayor de la Beneficencia Pública de Trujillo; por la tarde, a las 6:00 p.m., en la plaza de armas, se desarrollará una retreta con la Banda de Música de la MPT.

El sábado 28, a partir de las 7:30 p.m., en la Casa de Gobierno Regional, se realizará la Velada de la Bandera; en tanto que a partir de la 8:00 p.m. comenzará a verbena por 199° Aniversario de la Independencia de Trujillo.

El día central, domingo 29, el programa comienza a las 8:00 a.m., en la plaza de armas, con la ceremonia de izamiento de los emblemas nacional, regional y local; a las 9:00 a.m. será el desfiles cívico militar; a las 10:00 a.m. también en la plaza de amas, habrá una escenificación de la Independencia de Trujillo; y a mediodía, en el salón consistorial de la MPT, la sesión solemne.

La celebración tiene especial importancia considerando que nos encontramos a solo un año de celebrar el Bicentenario de la Independencia Nacional del yugo español.

