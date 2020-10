Del campo a la mesa: alimentos sanos e inocuos para los peruanos

El Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA autorizó, desde 2012 a la fecha, más 1500 establecimientos de procesamiento primario entre mataderos, centros de faenamiento avícola, plantas de tratamiento y empaque, así como plantas empacadoras, que cumplen con la implementación de las buenas prácticas en sus procesos para que los peruanos consuman alimentos agropecuarios primarios sanos e inocuos.

Como autoridad de sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, el SENASA supervisa la cadena de suministro de los alimentos destinados para el consumo local, a fin que los productores agropecuarios y los otros actores de la cadena agroalimentaria implementen las Buenas Prácticas de Producción e Higiene, que permiten la producción de alimentos agropecuarios para el mercado nacional.

Esta labor que se realiza en las 25 regiones de nuestro país, cumpliendo el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, ha permitido autorizar 1,237 establecimientos de procesamiento primario de alimentos de origen vegetal y animal, 48 establecimientos de procesamiento de piensos, 79 mataderos y 169 centros de faenamiento avícola.

Asimismo, SENASA, supervisa que las municipalidades realicen la vigilancia sanitaria del comercio y transporte local de los alimentos agropecuarios primarios y piensos en los mercados de abastos; así se puede certificar puestos de venta saludables en el marco del Programa de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas.

De otro lado, los procesadores de alimentos agropecuarios primarios y piensos o responsables del proceso de picado, rebanado o lavado de la materia prima deben aplicar durante la cadena alimentaria, los Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, para identificar en los alimentos la presencia de bacterias, virus, pesticidas, contaminantes, vidrio o metales que pueden dañar la salud de los consumidores, así tomar acciones correctivas y preventivas para asegurar su calidad sanitaria e inocuidad.

A su vez, deben establecer procesos de control para prevenir la contaminación directa de los alimentos agropecuarios primarios y piensos, ejecutando tareas de limpieza y desinfección según los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.

Recomendaciones para la conservación y manipulación de alimentos:

– Lava adecuadamente las frutas y verduras antes de consumirlas

– No mezcles en su conservación alimentos de origen vegetal con animal para evitar la contaminación cruzada

– Mantenga limpios los utensilios de cocina al preparar las comidas

– Lave sus manos con agua y jabón por 20 segundos antes de manipular los alimentos

Asimismo, para la conservación de los alimentos, SENASA tiene un Manual para comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos, que recomienda que las frutas, verduras, tubérculos, hortalizas, cereales y granos deben conservarse a temperatura ambiente; mientras, las carnes frescas y sus subproductos entre 0° C y 4 C°, las congeladas a 2° C, y la picada a 2° C.

