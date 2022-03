¿Quieres ingresar a la universidad? Conoce el método del andamiaje, que te ayudaría a conseguirlo

En el reciente examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 128 estudiantes de una academia preuniversitaria lograron alcanzar una vacante a este centro de estudios gracias a un sistema de aprendizaje que los ha ayudado a potenciar sus conocimientos de manera eficaz.

Con más de 16 años en la preparación de jóvenes preuniversitarios que desean alcanzar su sueño de ingresar a la universidad, el profesor Aníbal Malger, director académico de la academia Eureka, indicó que el método del andamiaje ha permitido que sus estudiantes logren aprender con mayor facilidad ciertas materias como las matemáticas o la física, las cuales muchas veces se torna complicado para los postulantes.

“Este método no lo hemos descubierto nosotros sino es la aplicación de la teoría del psicólogo ruso Lev Vigotsky que promueve el llamado aprendizaje significativo, que quiere decir que para llevar al aprendiz de un nivel de desarrollo real y pasar a uno superior es importante hacerlo de forma escalonada para que el estudiante vaya avanzando de forma gradual”, señaló al programa Andina Al Día.

Por ejemplo, explicó, si un niño está aprendiendo a sumar y luego se le quiere enseñar la multiplicación, el maestro deberá empezar por ejercicios fáciles donde el estudiante aplique los conocimientos aprendidos anteriormente y conforme avance en el tema se le proporcionará problemas de mayor dificultad.

Añadió que la teoría del andamiaje de Vigotsky proporciona al estudiante el apoyo temporal de los adultos, educadores o tutores para la resolución de problemas hasta que éste pueda solucionarlo por sí mismo.

El docente señaló que el mencionado método se puede utilizar en todas las áreas de aprendizaje desde las matemáticas hasta el deporte o el arte, pero que siempre debe partir de un conocimiento básico y darse de una manera paulatina respetando los procesos de adquisición de conocimientos del estudiante.

Malger mencionó que muchas veces los postulantes se sienten frustrados al no poder resolver, por ejemplo, problemas de matemáticas y tienden a exclamar que “odian” esta materia.

En esa línea, dijo que si la enseñanza se realizaría de acuerdo a su desarrollo intelectual y sus capacidades cognitivas, se lograría grandes avances en la formación académica.

Con el método del andamiaje, el postulante necesitará aproximadamente de dos años de preparación donde el primero estará destinado a asimilar los conocimientos y el segundo a alcanzar el nivel de competencia para rendir un buen examen de admisión, precisó.

“Se necesitan por lo menos dos años de preparación para llegar a un nivel donde alcance la totalidad del conocimiento que requiere el postulante, pero siempre hay excepciones de chicos muy talentosos que pueden hacerlo en un año y otros quizás en 3 años. Hay que entender que cada joven tiene un ritmo de aprendizaje diferente y lo que se debe valorar siempre es cuánto va aprendiendo”, refirió.

Para los estudiantes de secundaria que desean ingresar lo más pronto posible a la universidad, el director recomendó que inicien su preparación desde el 4° o 5° año de secundaria para, de esa manera, encontrarse mejor capacitados cognitivamente.

Las ventajas de este método en comparación con la enseñanza tradicional, mencionó, es que el estudiante observará que va avanzando en la asimilación de conocimientos por lo que se sentirá más seguro y empoderado para rendir un examen de admisión.

En cuanto a los jóvenes que se preparan para postular a una carrera de ciencias, puntualizó no todos alcanzarán el dominio total de las matemáticas, pero si lo suficiente como para lograr los objetivos trazados del ingreso a la universidad.

“Yo he preparado por muchos años a chicos que postulaban a derecho o literatura a la Universidad de San Marcos pero que necesitaban responder un poquito de física para vencer a su competencia y lo han logrado. No tienen que saber un montón, pero si lo suficiente. Por eso considero que las matemáticas en la vida diaria no tienen que ser tan complejas”, aseveró.



Primer puesto en la UNI

La joven estudiante ayacuchana Azucena Sihuay de 19 años, quien ocupó el primer puesto en el reciente examen de admisión presencial de la UNI, se preparó con el método del andamiaje de forma virtual utilizando las herramientas que le brindo la academia Eureka.

“Reconocemos que Azucena es una chica muy disciplinada y que definitivamente quería ingresar, salir adelante, mostrar que una mujer del interior del país podía ser capaz de ingresar. Su espíritu de trabajo creo que es el condimento fundamental para que haya conseguido ese puesto”, aseguró.

