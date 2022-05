Carlos Zambrano descarta su retiro del fútbol y quiere seguir en el Boca Juniors

El defensa Carlos Zambrano ahora salió al frente al desmentir que haya dicho que está analizando la posibilidad de retirarse del fútbol profesional y aseguró que es todo lo contrario porque desea seguir vistiendo los colores del Boca Juniors de Argentina, además de los de la selección peruana, por muchos años más.

Carlos Zambrano dijo sentirse cómodo en el Boca por lo que espera seguir defendiendo a la institución muchas más temporadas.

“Increíble, me sorprendieron los títulos que salieron. Yo nunca dije que me quiero retirar ya, mis palabras están muy claras en la entrevista: a un paso del retiro, tengo 32, 33 años en unos meses, y claro el futbolista juega hasta los 35 o 36, hasta que se sienta cómodo”, explicó Zambrano este lunes a ‘La Red’.

Agregó: «Estoy contento, la entrevista que di fue hace una semana y sale hace unos días. La entrevista fue de lo más normal nunca dije que me iba a retirar del fútbol ahora, estoy a un paso es la realidad. Me siento contento aquí, espero llegar al Mundial y quedarme unos años más en Boca».

Asimismo, el defensa central indicó que se encuentra a poco de conseguir la clasificación al Mundial, el cual toma como una revancha personal teniendo en cuenta que no fue considerado para Rusia 2018.

«Y es la realidad, nunca dije que me quiero retirar. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre con Boca, después tengo un paso para jugar el Mundial, si Dios quiere. No es que me retire ya, se ponen cosas y la gente cree eso», indicó.

«Lo digo por la edad, el futbolista juega hasta los 37, exagerando. Después debes dar a un costado, acá en Boca hay chicos que van a tener sus oportunidades», concluyó.

