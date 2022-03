Videojuego Imp of the Sun, inspirado en la cultura peruana, llega a PlayStation y consolas

Un nuevo juego peruano se suma al catálogo de las plataformas de videojuegos más importantes. Se trata de Imp of the Sun, inspirado en las culturas costeña, andina y amazónica de nuestro país, que ya puede ser disfrutado en las consolas PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC.

Desarrollado por el estudio peruano Sunwolf Entertainment y publicado por Fireshine Games, Imp of the Sun es un trepidante juego con animaciones dibujadas a mano. Los jugadores explorarán un extenso mundo 2D, desde los brillantes picos de las montañas andinas hasta las densas selvas amazónicas.

Asumiendo el papel de Nin, un diablillo creado a partir de la chispa final del sol, los jugadores emprenderán una aventura llena de exploración y combate para derrotar a los Cuatro Guardianes con el fin de restaurar el poder del sol, poniendo fin al Eclipse Eterno antes de que el mundo se sumerja en una oscuridad sin fin.

Imp of the Sun también presenta una banda sonora inspirada en las culturas y tradiciones de Perú. Fue interpretada por una orquesta de estudio en vivo en la que fueron usados instrumentos históricos locales que datan de hace miles de años.

¿Cómo se juega Imp of the Sun?

Cuando los jugadores entren al universo de Imp of the Sun deberán cumplir una serie de misiones. La principal es acabar con el Eclipse Eterno. Según la historia, con su chispa moribunda, el sol creó a Nin y lo envió a esta aventura para recuperar la luz y restablecer el equilibrio en el imperio.

Nin tiene el poder del sol en la punta de sus dedos, por lo que el jugador debe perfecciona sus habilidades en un juego diseñado para un gameplay fluido y combate basado en combos. Con este poder podrá derrotar a los Cuatro Guardianes.

La cultura peruana está presente en los cuatro rincones del imperio: desde los brillantes picos de las montañas andinas y las densas selvas amazónicas, hasta los desiertos secos y abrasadores, y las oscuras profundidades del inframundo.

Cada tierra y criatura fue cuidadosamente dibujada a mano y elaborada con detalle, celebrando las civilizaciones que una vez habitaron y gobernaron Perú.

En la trama se mencionan los quipus, que sirvieron para el registro de la historia de nuestros antepasados. En el juego, Nin debe recolectar los quipus para revelar la historia detrás del Eclipse Eterno y encontrar los elementos ocultos únicos basados en reliquias reales de las culturas andinas.

El protagonista debe explorar el imperio del sol y derrotar a jefes únicos y castigadores cada uno con su propia mecánica compleja y su propia historia.

Comentarios