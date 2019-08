Surprice, la reconocida tienda multimarca premium, cumplió un año en el mercado trujillano (Mall Plaza) y lo celebró junto a sus clientes con grandes descuentos y sorpresas.

Víctor Hugo Malca, Brand Manager, comenta que durante este primer año las ventas tuvieron un buen resultado, manteniéndose dentro de lo esperado. “El consumidor trujillano siempre busca variedad pero sobre todo calidad y, en Surprice, encuentra un amplio abanico de categorías en todas nuestras marcas premium”, añadió.

Surprice tiene una propuesta exclusiva que incluye a reconocidas marcas internacionales con hasta 70% de descuento como The North Face, Gap, Banana Republic, Brooks Brothers, UGG, Kostumo, Sanuk, Kivul, etc. En la ciudad de Trujillo, las que tienen mayor acogida son The North Face, Gap y Kostumo. Además, en cuanto a productos, los preferidos son las casacas, poleras y camisas.

Su proyección para el 2019 es crecer de la mano de nuevas activaciones e implementar más categorías conforme los avances de temporada con el fin de seguir renovando la propuesta para sus clientes. “El objetivo para este año es continuar ofreciendo los mejores productos de las mejores marcas a los mejores precios”, recalcó Víctor Hugo Malca.

A nivel nacional, Surprice seguirá consolidando su compromiso de ofrecer una experiencia en tienda bastante diferenciada y diversificando la gama de productos que ofrece con variedad de prendas, calzados y accesorios de los sectores outdoor, formal, casual y lifestyle.

