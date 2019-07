Muchas personas pueden estar dentro de una relación tóxica sin saberlo, exponiéndose así a una serie de daños emocionales e incluso físicos, así lo advirtió la psicóloga del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), María del Pilar Luna, quien sostuvo que este tipo de relaciones se presentan con más frecuencia entre jóvenes.

La mayoría de personas en relaciones tóxicas “escoge” a sus parejas de manera inconsciente, ya sea por necesidad de “comprensión”, “atención excesiva” o porque se sienten bien siendo “salvadoras” del otro. “Piensan que los podrán cambiar con amor, pero eso no es real. Si la pareja necesita ayuda, tú no se la darás, necesitará ayuda profesional, de un especialista”, indicó.

La primera característica de una relación tóxica es la dependencia emocional, no hacer nada sin consultarle al otro, sin tener su aprobación. Se pierde la capacidad de tomar decisiones. “Es una relación simbiótica, donde no puedo respirar si él o ella no lo hace. En una relación sana ambas personas tienen capacidad de crecer, de ser independientes, no necesitan la validación del otro para sentirse completos.”

La falta de privacidad es la segunda característica: en esas parejas es común que se invada la privacidad del otro, se pida la clave del teléfono celular, del Facebook y las demás redes sociales, se controlan las amistades, las visitas a la familia de origen. Se controla todo.

Advirtió que en una relación tóxica surgen siempre los chantajes, él o ella amenazan con irse o terminar la relación, con el objetivo de lograr que el otro se someta, la cuarta característica es tener que dar demasiado a la pareja para que esté bien o no se moleste, se irrite o se ponga triste.

La recomendación en estos casos es comunicar lo que está pasando a la familia o personas de confianza, luego separarse de la pareja y buscar ayuda profesional para asumir una serie de cambios personales a fin de no regresar a la relación tóxica o repetir el mismo patrón con su próxima pareja.

