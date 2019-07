¿Por qué molestarse en contratar a un diseñador gráfico publicitario cuando puede tratar de hacerlo usted mismo?

Hacerlo usted mismo puede ser una gran idea si de realizar mejoras en el manejo del hogar se trata; pero cuando se trata de la imagen de un negocio o emprendimiento, hoy en día es fundamental tener la asesoría y talento de los profesionales de la publicidad como tal, a saber diseñadores publicitarios freelance o de alguna agencia de publicidad, pues una imagen profesional es necesaria para diferenciarse de la competencia y captar la atención de sus clientes.

La imagen expresada a través del diseño gráfico, es la carta de presentación de una empresa, si así es, aunque para muchos empresarios es algo que no tiene relevancia, pues existe la idea arraigada de que el cliente quiere el producto y ya, o hasta dejan ese trabajo a cualquier persona, pues piensan que mientras sepan usar la computadora y sepa usar programas como paint, power pont, word o hasta en algunos casos programas de diseño como corel draw o ilustrator (que hasta incluso enseñan en centros de formación técnica o superior no universitaria) ya tienen los conocimientos y tino publicitario para desarrollar y diseñar y confiarle el manejo de la imagen de su empresa.

Recordemos que la imagen, diseño o estética de una marca será uno de los primeros aspectos que perciba tu cliente y por tanto de este dependerá la confianza que deposite en la empresa. La imagen que proyecta una organización podría equipararse a su carta de presentación o primera impresión y por tanto parece conveniente definirla perfectamente.

Contratar a un diseñador gráfico publicitario independiente o a una agencia de publicidad gráfica, (ojo no es lo mismos que una imprenta o empresa de impresiones de gigantografía e instalación de publicidad aunque se dediquen al rubro), significa trabajar el o los conceptos de alguna campaña publicitaria gráfica o de la misma identidad entre otras cosas y en qué material gráfico o formas se usará para luego pasar a la fase de producción.

Su trabajo es muy importante, pues puede revitalizar una marca con éxito, introducir sus productos o servicios, avivar las ventas y retener a sus clientes, etc, cosas que son necesarias para tener éxito en los negocios.

Existen buenas razones por las cuales contratar a un diseñador gráfico publicitario profesional o un agencia de publicidad como tal, no es un gasto sino una inversión. Nos permitirá generar cierto grado de engagement, algo que propicia relaciones con el público objetivo.

¿Por qué contar los servicios especializados de diseño gráfico para las marcas?

No te conformes en tener algo como el promedio.

Sea excepcional, no sea parte del promedio. De lo que hacen todos con la finalidad o creyendo que “ahorrarán dinero”, pues la experiencia demuestra que “lo barato sale caro”. Un profesional del diseño dará a su empresa un ejemplo de calidad en su industria y hará que las demás empresas lo tomen como un modelo a seguir, como alguien inalcanzable, convirtiendo a su empresa en un criterio de calidad.

Su mensaje sea escuchado y no solo eso sino que motivará a la acción.

Sus esfuerzos de marketing deben ser escuchados para que usted conozca los objetivos de su empresa. Usted puede hacerlo por si mismo o puede contratar alguien que lo haga por diversión (o en su defecto alguien que haya tomado un diplomado sobre eso), pero es claro el resultado que se obtiene cuando esto pasa, incluso cuando esto parece ser suficiente. Un diseñador gráfico tiene la perspectiva (y las herramientas profesionales) para conectar su empresa con su público. Los buenos diseñadores gráficos te escucharán, desarrollarán un concepto fuerte y crearán una pieza de marketing completa que será apreciado por su público objetivo. Llamar la atención y ser escuchados.

Lo complicado no vende.Un buen diseñador gráfico será capaz de convertir lo complejo en simplicidad, un mensaje claro que interese y conecte con su audiencia.

Un profesional sabe como manejar un lenguaje elocuente y visual para crear interés, para informar y persuadir a su público. Un mensaje complicado o confuso de mercadotecnia sera ignorado. Lo claro y convincente vende.

La calidad importa y se refleja en lo que usamos.

Su material de ventas representa su negocio ante los ojos de sus clientes potenciales. En pocas palabras, la calidad de ese material refleja la calidad de su marca. Un profesional del diseño tiene la experiencia requerida para crear el perfecto balance para capturar a su audiencia y mantener su atención. Este profesional hará sinergia con usted para identificar metas especificas, crear objetivos claros y brindar los resultados que su negocio necesita. Ahora puede ver a su alrededor y preguntarse si su material de mercadotecnia brilla como este debería.

Su marca es su negocio y por tanto tiene un valor.

Un diseñador gráfico profesional reconoce la importancia de la marca y el branding. Su mensaje de mercado debe estar basado en un consistente sistema visual que represente apropiadamente a su negocio. Un profesional del diseño gráfico asegurará que usted cuente con una identidad visual clara, unica y memorable. Una marca pobremente ejecutada u obtenida de un stock, inconsistente, poco trabajada proyectara de su negocio una gran falta de legitimidad y profesionalismo, inclusive lo limitaran en el las ganancias que usted estima obtener. Una marca efectiva le brindara a su negocio un alto valor en el mercado.

Por tanto, cuenta con unos elementos diferenciadores que contribuyen a ofrecer una experiencia de marca completa y relevante siempre y cuando se lleve a cabo una correcta estrategia de branding y todas las comunicaciones de la empresa envíen el mismo mensaje.

Permiten suplir las carencias del entorno online.

El entorno online hace necesario generar confianza entre los usuarios y crear una experiencia de marca alrededor de los productos o servicios de la misma. La creación de la identidad visual de una marca, es decir, mediante procesos o acciones de merchandising, packaging, etc. contribuyen a ofrecer esa experiencia provista de aquellos elementos de valor capaces de generar un vínculo con nuestro cliente.

Evocan emociones en los clientes.

Las compras se realizan con o sin apego emocional, por tanto, un cliente sin un vínculo hacia una marca, estará más receptivo a cambiar de producto si este tiene mejores atributos.

Las marcas de lujo, han sabido crear un concepto o experiencia alrededor de su marca que les permite que sus clientes estén dispuestos a pagar un precio mayor por sus productos.

Un diseño meditado o bien planificado, es un aspecto fundamental que marca la diferencia y nos permite subir el precio de nuestros productos o servicios.

Humanizamos nuestra comunicación publicitaria.

Actualmente, todas las tendencias de marketing online nos dirigen en la misma dirección, es decir, a la humanización de la comunicación o la generación de un vínculo con nuestro cliente (Brand engagement). Esto será posible solo si todos los elementos de nuestra marca están en perfecta consonancia y son capaces de ofrecen una experiencia que nos permita estrechar lazos con los mismos. Para ello es necesario contar con un diseñador gráfico publicitario capaz de transmitir los valores previamente definidos de la marca.

Ahorro de tiempo importante.

Normalmente cuando pensamos en acciones en el entorno online tendemos a pensar en el “DIY” o do it yourself. Seguro que has oído la frase de: “¿para qué voy a contratar una agencia social media si esto lo puede hacer mi hija?”. Pues lo mismo ocurre con el diseño gráfico. Esto se debe en gran medida al volumen de información que puedes encontrar en Internet acerca del modo de utilización de herramientas de diseño gráfico, tendencias, etc. Este tipo de tutoriales pueden darte las bases para la utilización de PhotoShop o Illustrator, sin embargo, no te aportarán los conocimientos ni la experiencia necesaria requerida para hacer cualquier tipo de trabajo de diseño gráfico. Además, un diseñador gráfico profesional realizará estas tareas de un modo más efectivo y rápido.

Preservación de los valores de marca.

Un diseñador gráfico profesional tiene las herramientas adecuadas para poder plasmar aquello que defina tu marca y que por ende el público perciba.

Este diseña teniendo en cuenta la filosofía de la empresa, el público al que se dirige, su misión, visión o valores, es decir, es la persona idónea para crear algo revolucionario sin salirse de contexto.

Proporciona una imagen sólida.

Es decir que todas las comunicaciones externas de una empresa sean uniformes, coherentes, etc…algo fundamental si se quiere proyectar una imagen sólida.

Enviar comunicaciones que difieran entre sí, puede generar confusión en el público y dificulta el posicionamiento en la mente del consumidor.

Evitará el envío de mensajes contradictorios.

¿Te imaginas un bufete de abogados con una fuente o tipografía infantil o fantástica? Este simple detalle, enviará un mensaje contradictorio. El bufete intenta posicionarse por valores como “profesionalidad”, “sobriedad”, “confianza”, etc. algo que no le permitirá hacer llegar esta elección.

El manejo de los elementos gráficos va más allá de la intuición o el buen gusto. Un diseñador gráfico es capaz de manejar estos recursos proyectando una imagen sólida y coherente.

Esto se debe en gran medida a que se basa en un estudio exhaustivo alejado de las suposiciones o intuiciones.

No es un gasto, es una inversión.

¿Qué debes tener en cuenta antes de contratar a un diseñador gráfico publicitario o una agencia de diseño publicitario?

Te recomendamos que antes de contratar a un diseñador gráfico publicitario o una agencia de diseño gráfico publicitario, debes valorar el trabajo intelectual y no comparar solo precios, además de que debes tener las cosas claras es decir, determinar bien lo que necesitas, es decir, conocer las características tu negocio y las necesidades del mismo. No estaría mal si haces una retrospectiva y analizas el como iniciaste la gráfica de tu logo, publicidad y si es que haz evolucionado a la fecha.

