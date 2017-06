Peruano Jose Luis Mandros es el nuevo campeón sudamericano de Salto Largo

El peruano Jose Luis Mandros Martinez se consagró como nuevo campeón sudamericano Sub 20 de salto largo al superar 7 metros y 91 centímetros, marca que es, además, nuevo récord nacional de categoría.

Mandros, quien se coronó campeón nacional absoluto, quedó a solo 19 centímetros del récord nacional absoluto que tiene Jorge McFarlane. Él es entrenado por Edgar Díaz.

Desde Lima, el ex atleta y presidente del Instituto Peruano del Deporte, Oscar Fernández Peru, le dedicó unas sentidas palabras: “Desde el día que lo conocí supe que haría grandes cosas en el atletismo peruano (..), esto no cae de la noche a la mañana sino son horas de dedicación y de pasar pruebas y más pruebas. Jose Luis no cambies, (…) ya inscribiste tu nombre en la lista de los más grandes saltadores del Perú y tienes un gran futuro por delante”.

Evelyn Inga había conseguido la medalla de plata en los 10.000 metros de la marcha atlética.

