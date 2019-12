El peruano Daniel Obregón fue uno de los ganadores del concurso Champions of Science Storytelling Challenge – Latin America an the Caribbean Edition, organizado por la Unesco.

Este certamen busca reconocer a científicos que buscan mejorar sus comunidades involucrando a la población, así como divulgar la ciencia de forma innovadora inspirando a más jóvenes a seguir carreras STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) con el objetivo de contribuir a un mundo mejor.

El egresado de Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) viajó hasta un colegio en el pueblo de Challhuayaco, Áncash, junto a sus amigos y colegas Jorge Trevejo, Lorena Apaza y Fátima Santillán. Después de una larga travesía, llegó al laboratorio de la escuela. Lo encontró cerrado con llave, pues nunca lo habían utilizado.

Una vez dentro del laboratorio efectuó diversos experimentos, el asombro y la curiosidad por saber más que despertó en los alumnos hizo que ellos se animaran a realizar, posteriormente, una pequeña feria de ciencias. “Lo importante fue estimular intelectualmente a los niños y mostrarles cómo se puede hacer investigación”, enfatiza, por acciones como esta y su habilidad como storyteller (narrador de historias), Daniel se convirtió en uno de los cinco ganadores del concurso Champions of Science Storytelling Challenge de la Unesco.

El jurado estuvo compuesto por un comité de científicos, formuladores de políticas y periodistas, que evaluaron casi 100 presentaciones realizadas entre enero y marzo de 2019, y la premiación se realizó el 2 de diciembre en Montevideo.

“Lo que me inspira es poder contribuir al crecimiento de mi país. Al modernizar esta industria y utilizar estos recursos, ya no deberíamos ser un país que exporta materia prima”, escribió Obregón en su presentación al concurso.

