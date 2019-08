Perú incrementa envíos a Corea del Sur por mejor aprovechamiento del TLC

Corea del Sur pasó de ocupar el puesto 24 en el año 2010 al puesto 14 en el 2017 como destino de nuestra oferta con valor agregado gracias al aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se puso en vigencia en agosto del 2011.

Según la analista senior del CIENADEX, Nancy Arrelucé Ruiz, el acuerdo comercial significó mejores condiciones de acceso para casi el 70% de nuestro universo arancelario, esto contribuyó al aumento de la oferta exportadora a ese país.

Ingresaron alrededor de 180 nuevos productos valorizados en más de US$ 600 millones, se trató principalmente de plátanos, mangos, langostinos, cacao, fresas, quinua, castañas, zanahorias y pisco, otros son chales, suéteres, chaquetas, frisos para parqué, partes de maquinarias, colorantes, tinta de imprenta, tapones y tapas, entre otros.

No obstante -manifestó la especialista- está pendiente la diversificación de las inversiones de Corea del Sur en nuestro país que está concentrada actualmente en la minería. “Necesitamos atraer su tecnología y emplearla en la creación de valor”, agregó.

Entre enero y agosto del 2018 las exportaciones totales a Corea del Sur sumaron más de US$ 1,902 millones, 52.9% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las tradicionales (US$ 1,651 millones) crecieron 49.6% y las no tradicionales (US$ 251 millones) 78.4%.

La oferta primaria está compuesta principalmente por cobre, plomo y cinc; y la de valor agregado por pota, nueces de Brasil, sacha inchi, uvas, cacao, plátanos, mangos, anguilas, filete de pescado, alcohol, y otros.

