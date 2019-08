La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad se complace en presentar a la Orquesta Sinfónica de Trujillo en “Gala de Solistas”. El concierto se realizará este viernes 10 de mayo a las 8:00 de la noche en el Teatro Municipal de Trujillo y el ingreso es gratuito.

En esta ocasión se contará con la participación como solistas de William Wielgus (EEUU), Eliezer Rengifo y Edgard Querales (Venezuela) quienes tocaran oboe, viola y violín, respectivamente.

El elenco artístico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, dirigido por el maestro Espartaco Lavalle Terry, ofrecerá obras de destacados y reconocidos compositores como Concierto para viola (Carl Stamitz), Introduction, Theme And Variations For Oboe And Orchestra (Johann Nepomuk Hummel), Concierto para violín y orquesta (Jean Sibelius).

Con estos conciertos la Orquesta Sinfónica de Trujillo da cumplimiento a los objetivos institucionales del Ministerio de Cultura, difundiendo las diferentes manifestaciones artísticas.

La cita es el viernes 10 de mayo de 2019 a las 8: 00 p.m en el Teatro Municipal de Trujillo ubicado en el jirón Bolívar n° 753 y el ingreso es libre.

