La imperiosa labor por posicionar a la lectura como un pasatiempo en niños, motivó el desarrollo de un ambicioso proyecto que vinculó a la educación universitaria con los más pequeños del hogar.

Para ello, los estudiantes del curso de Ilustración publicitaria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo (UCV), desarrollaron ilustraciones a través de cuentos, propuesta que busca cultivar en los niños los beneficios de la lectura, así como orientarlos mediante consejos de la vida diaria.

“El objetivo es que desde nuestra escuela profesional podamos hacer mayor producción literaria a nivel de cuentos, fabulas, leyendas, o mitos. Ya que este tipo de actividades logran vincular al estudiante con todas las áreas del comunicador social, ya sea redacción, creación literaria, edición, ilustración, diseño editorial, entre otros”, señaló el Mg. Luis Oblitas Pinillos, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UCV.

El proyecto se enfoca en producir textos por los mismos universitarios, y que sean vinculantes con los niños, de esta forma, fortalecer las cuestiones culturales que necesitan tener para fortalecer la identidad cultural.

Oblitas Pinillos comentó que el “hablar de Chan Chan no solo es hablar de ruinas, sino de todo un pueblo con actividades y costumbres. En otras universidades no hacen este tipo de actividades, acá no solo logramos la competencia de ilustrar, sino que el estudiante termina convirtiéndose en un autor”.

