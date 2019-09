En setiembre se realizaron en la ciudad de Cuenca-Ecuador, el VII Congreso Internacional de Plantas Medicinales, “Plutarco Naranjo, evento organizado por la Sociedad Latinoamericana de Plantas Medicinales y la Universidad de Cuenca, siendo la investigación Chemical composition by HPLC-ESI-QTOF-MS/MS, estrogenic and antioxidant effects of Mangifera indica L.cv. “Kent” leave extracts de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, finalista en dicho evento internacional.

El Dr. Roberto Osmundo Ybáñez Julca, autor de dicha investigación, en sinergia con las Universidades Fluminense de Brasil, Arturo Prat de Chile y Santiago de Chile, informó que, mangiferina y 6-O-galloyl-mangiferina, compuestos polifenólicos derivados de xantonas identificados en el extracto liofilizado de hojas de Mangifera indica L. cv. “Kent” ejercen efecto antioxidante sobre el daño peroxidativo especialmente en tejido óseo, uterino y vaginal en ratas ovariectomizadas.

Asimismo mencionó, que la tendencia internacional de alianzas estrategias con universidades latinoamericanas permitirán el avance sostenido en I+D+i que serán coherentes con la resolución de problemas en nuestra Región.

