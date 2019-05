Google Maps incorporará pronto el modo incógnito

La compañía de informática y tecnología Google ha dejado en claro que uno de sus objetivos es resguardar tu seguridad y privacidad.

Por lo mismo, dentro del I/O 2019 se añadieron mayores funciones en este sentido para sus aplicaciones y nuevos proyectos, ante esto, el modo incógnito llegará a una de sus apps más populares: Google Maps.

A través de su cuenta de Twitter, la empresa anunció la próxima actualización para Maps. Con solo un par de clicks, podremos seleccionar este modo que ya está presente herramientas como el propio Gmail o su navegador.

La compañía desea que tu actividad, como los lugares que buscas o las direcciones que solicitas, no se guarden en tu cuenta de Google. Hasta el momento, todos los datos se quedaban guardados en tu cuenta personal.

La fecha de llegada de esta función aún no ha sido revelada. YouTube ya cuenta con esta característica.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn

— Google (@Google) 7 de mayo de 2019