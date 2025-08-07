Evitan presunto intento de vaciamiento de cuentas en el Colegio de Ingenieros de La Libertad

Una rápida y estratégica decisión evitó un posible perjuicio económico en el Colegio de Ingenieros de La Libertad. El director administrador de la institución, Raúl Álvarez Herrera, denunció ante la Fiscalía un intento de acceso indebido a las cuentas bancarias del colegio, presuntamente realizado por personal cercano al actual decano, Enrique Luján Silva.

El hecho se descubrió cuando Álvarez detectó irregularidades en su equipo de cómputo. Para esclarecer lo ocurrido, solicitó las grabaciones de seguridad y confirmó que los días 3 y 22 de julio, Geancarlos Espinoza -asistente del jefe de informática- ingresó sin autorización a su oficina.

“Llamé la atención a ambos, pero el jefe de informática, César Vásquez, me dijo que lo hizo por orden del decano”, explicó. La situación se tornó más delicada al comprobar que se había intentado vulnerar los sistemas digitales que dan acceso a las cuentas institucionales, afectando incluso la operatividad financiera. “Ingresaron a las cuentas bancarias, bloquearon los sistemas de seguridad y por lo tanto no se pudo pagar los sueldos de los trabajadores ni a los proveedores”, añadió.

Afortunadamente, la intervención no se concretó. Gracias a su formación en seguridad tecnológica, Álvarez había tomado una medida clave: guardar de manera discreta las claves digitales de acceso en un dispositivo que mantuvo bajo estricta custodia. “Gracias a la experiencia adquirida en Israel, tomé la precaución de guardar la clave digital token en un celular bajo mi resguardo”, señaló.

El martes 5 de agosto, se formalizó la denuncia ante la Fiscalía, que actuó con rapidez. “Por el bienestar de la institución, la Fiscalía intervino de inmediato, incautando los equipos de cómputo del área de informática y mi máquina, dejando todo lacrado y sellado en el área de control patrimonial”, relató Álvarez. El material permanecerá asegurado hasta que los peritos informáticos realicen las investigaciones correspondientes.

“Lo importante es que hemos evitado un robo millonario y finalmente logramos pagar a nuestros colaboradores el mismo día de la denuncia”, concluyó el administrador, destacando que la prevención y la transparencia siguen siendo pilares fundamentales para el funcionamiento de la institución.

