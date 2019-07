Un enfoque histórico y crítico sobre los derechos sociales e individuales, que consagra nuestra Constitución, realizó el destacado abogado y profesor de Filosofía del Derecho, Gorki Gonzales Mantilla, quien disertó el tema: “Los Derechos Sociales en el Constitucionalismo”.

En la actividad, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo y dirigida a todos los estudiantes de la referida unidad académica, se dio a conocer el origen y los avances del constitucionalismo, así como su repercusión en la esfera social, política y jurídica de nuestro país y Latinoamérica.

Considerado también como un movimiento, el constitucionalismo social defiende y señala que todos los poderes del Estado deben ejecutar políticas que garanticen y aseguren el bienestar social como la salud, educación, entre otros; pero sin invalidar los derechos individuales.

“Vamos a trabajar de la mano con el Doctor Gorki Gonzales Mantilla, no solo para mejorar la calidad de la enseñanza, sino también para fortalecer y realizar diversas investigaciones, pues queremos un Perú más equitativo, inclusivo y con justicia social”, afirmó la Decana de la Facultad de Derecho de la UCV, Jeannette Tantaleán Rodríguez.

Gonzales Mantilla, quien también cuenta con un Doctorado en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, indicó que el constitucionalismo social es un tema actual y está pasando por un proceso de evolución, sin embargo, es un aspecto del ámbito del Derecho poco difundido.

“La libertad sin igualdad no existe, no funciona. Necesitamos considerar estos dos elementos que son parte precisamente de la estructura de los derechos sociales, pues de que nos serviría gozar de libertad individual si no tenemos, por ejemplo, salud y educación”, enfatizó el destacado expositor.

