El 60% de becas ofrecidas por los diversos países del mundo, a través de sus respectivas agencias de cooperación internacional, para realizar estudios o participar de proyectos y/o asistencia técnica, no pueden ser aprovechadas debido a que muchos trabajadores o funcionarios no dominan o no hablan inglés.

Atendiendo esta necesidad y con el objetivo de elevar y fortalecer las competencias profesionales de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de La Libertad, la Universidad César Vallejo, a través de la Escuela de Idiomas, firmó un convenio interinstitucional, iniciándose de esta manera una serie de talleres y capacitaciones en inglés básico, los mismos que forma parte del Proyecto de Responsabilidad Social denominado: “English at home”.

“Es bastante gratificante ver el interés de los funcionarios y servidores públicos por reforzar sus conocimientos, pues la nueva realidad, social económica y cultural exige el manejo y dominio del idioma inglés”, señaló, Miguel Medina Lescano, docente de la UCV.

María del Carmen Herrera Florián, subgerente de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de La Libertad, indicó que este es el primer curso básico regular que se dicta. Una vez culminado este proceso, todos los asistentes serán evaluados para luego pasar al nivel pre-intermedio.

“La mayoría de solicitudes o becas que llegan a la sede del gobierno regional están redactadas en inglés, muchas de ellos proporcionan información valiosa para que nuestros trabajadores o servidores puedan capacitarse en diversos países en temas de gestión pública, medio ambiente, saneamiento básico, tratamiento de residuos sólidos, planificación o evaluación de proyectos de desarrollo, pero muchos no pueden acceder a estas posibilidades de capacitación profesional por la barrera del idioma”, indicó, Herrera Florián.

En esta primera fase, participaron más de 40 trabajadores. A todos ellos se les aplicó un pre test para evaluar el nivel de inglés que maneja cada uno. “Este proceso es clave para poder determinar y plantear las estrategias a utilizar, pues el objetivo es facilitar el aprendizaje a través de materiales adecuados y acorde a las necesidades de cada trabajador” manifestó la Dra. Luz Vilca Aguilar, Directora de la Escuela de Idiomas.

