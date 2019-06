Caja Trujillo implementa su servicio de E- Commerce

Con la finalidad de seguir brindando a sus clientes, facilidades para acceder a productos y servicios, Caja Trujillo implementó el servicio de E- Commerce (compras y pagos por internet) a través de la tarjeta débito Visa de dicha microfinanciera.

Con este servicio, los usuarios podrán comprar productos en cualquier tienda virtual a nivel nacional e internacional de forma rápida y segura, y desde cualquier dispositivo como computadora, celular o Tablet.

“Hemos implementado este servicio de compras y pagos por internet debido a que hoy en día nuestros clientes prefieren realizar sus transacciones a través de canales digitales, y ahora con su Tarjeta Debito de Caja Trujillo podrán realizar compras desde el lugar donde se encuentren teniendo en cuenta los consejos de seguridad”, comentó Nancy Baquedano Romero, Gerente Central de Finanzas de Caja Trujillo.

Para realizar sus compras o pagos de manera segura, Caja Trujillo nos muestra siete consejos de seguridad para tener en cuenta al momento de realizar sus transacciones por Internet:

 Ten una conexión segura: Haz tus compras a través de una red de internet segura, de preferencia propia.

 Actualiza y protege tu equipo: Verifica que tu equipo cuente con antivirus y este se encuentre actualizado, de esta manera lo mantendrás protegido contra amenazas informáticas.

 Compra en portales conocidos: Verifica la reputación del portal web donde realizarás tu compra.

 Reconoce una web segura: Accede a una página cuya dirección empiece con https://.. y que muestre el ícono de un candado junto a dicha dirección.

 Comprueba condiciones: Revisa el portal de la página web donde vas a efectuar tu compra online, las características del producto o servicio, las formas de pago disponibles, las políticas de cambio, etc.

 Tiempo de entrega y costos: Debes tener en claro cuándo recibirás el producto y si se recargará el precio por concepto de gastos de envío.

 Protege los datos de tu tarjeta: Toma las medidas necesarias para asegurar que tu información no se use fraudulentamente.

