ADEX: Juramentación de Joe Biden fortalecerá comercio bilateral

La juramentación de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos –el número 46 en su historia– permitiría fortalecer las relaciones bilaterales con nuestro país, opinó el Director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela.

Recordó que EE.UU. es un importante destino de las exportaciones peruanas, en particular de las de valor agregado, y consideró que la forma cómo esa gran nación enfrente la pandemia y cómo las empresas peruanas aprovechen las oportunidades que ofrecen los más de 50 estados que conforman ese país, influirán en la recuperación de nuestros despachos.

En un certamen organizado por ADEX, el consejero comercial de la Embajada de EE.UU. en nuestra nación, Pat Cassidy, señaló que su oficina tiene el programa ‘Select U.S.A.’, el cual busca promover y facilitar la inversión en su país. Con esta iniciativa, el empresario peruano podrá tener la ayuda de un asesor que le dará la información para la toma de decisiones, conectar con las personas idóneas y capacitarlo en la normativa federal de cada estado.

“Las relaciones político-comerciales con el gigante norteamericano se desarrollan en un marco de cordialidad, nuestras economías son complementarias y queda claro que aún hay un potencial por aprovechar”, comentó Vásquez.

Cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade indican que en el 2008 (enero-noviembre), un año antes de la puesta en vigencia del acuerdo comercial, EE.UU. era el principal mercado de cuatro sectores no tradicionales (agroindustria, confecciones, minería no metálica y varios), y en el 2020, pese a la pandemia, es el N° 1 de siete de ellos: agroindustria, textil, confecciones, pesca CHD, metalmecánica, minería no metálica y varios.

Exportaciones

ADEX informó que entre enero y noviembre del 2020, los envíos no tradicionales a EE.UU. (US$ 3 mil 415 millones), cayeron -0.9%. La agroindustria, el sector más importante por monto exportado (US$ 2 mil 114 millones), creció 10.4%, debido al buen desempeño de los arándanos, uvas frescas, espárragos y paltas, entre otros.

Otros sectores al alza fueron la pesca para CHD (18.1%), textiles (1.6%), químico (5.7%) y minería no metálica (4.2%). Los que cayeron fueron prendas de vestir (-25.3%), metalmecánico (-22.6%), siderometalurgia (-19.5%), maderas (-28%) y varios (-47.8%).

En el detalle mensual de los despachos con valor agregado, a noviembre del año pasado, se observan crecimientos en febrero (15%), agosto (21%), septiembre (20%), octubre (24% y noviembre (12%). Los otros meses cerraron en rojo.

Comentarios