UPAO será sede del Pre Regional Meeting de la IFMA

La Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) será sede del “Pre Regional Meeting”, un congreso realizado por los integrantes orreguianos de la Federación Internacional de las Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA, por sus siglas en inglés).

Este congreso se realizará en el campus universitario principal, del 13 al 16 de enero, con el objetivo de capacitar a todos sus miembros estudiantes.

La Federación Internacional de las Asociaciones de Estudiantes de Medicina es una organización con presencia en 96 países de todo el mundo. En el Perú, 22 facultades están suscritas, entre ellas, la UPAO.

Al “Pre Regional Meeting” de la UPAO asistirán los directores internacionales de la IFMSA. Ellos vendrán a capacitar en seis áreas de trabajo: salud reproductiva y sexual, derechos humanos y paz, educación médica, intercambios de investigación, intercambios profesionales y salud pública.

Para esto se han formado seis mesas de trabajo, sobre un tema específico en cada una de ellas: TMET (“Training Medical Education Trainers”), PHLT (“Public Healt Leadership Training”), “Global Health Within Exchanges”, “Save Abortion and Maternal Health”, TOT (“Training Old Trainers”) y LEAD (“Leadership Empowerment Advocacy and Develpment”).

Este “Pre Regional Meeting” será un congreso previo al congreso central, que se realizará en Lima, del 17 al 22 de enero, y al que asistirán representantes de la IFMSA-UPAO.

